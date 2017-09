Peu avant 23h00 ce dimanche, Rudi Garcia s’est présenté en conférence de presse. Beaucoup de journalistes - et de supporters - attendaient les explications du technicien français après le fiasco de son Olympique de Marseille, qui venait de s’incliner, à domicile, contre Rennes. Le score n’est pas aussi sévère qu’il n’y paraît puisque les Bretons, qui n’avaient pas remporté un seul match cette saison, ont manqué un penalty en toute fin de match. Pourtant, l’ancien de l’AS Roma a été plutôt bienveillant avec ses ouailles.

« Quand on ne gagne pas de duel, quand on perd des ballons au milieu de terrain, quand on donne des ballons de contre alors qu’ils ont des joueurs rapides, quand on manque d’équilibre défensif, on se fait punir. Ce n’était pas la bonne entame de match pour se racheter de la dernière défaite. Après personne n’a lâché, en deuxième période on a montré un meilleur visage, on était plus solides, plus équilibrés, mais psychologiquement ce n’était pas facile de jouer dans ses conditions et d’être mené 2-0 à la pause. Au moins les gars ont poussé jusqu’au bout. Il faut faire profil bas, on a perdu, on a rien à dire. On a juste à se concentrer sur le prochain match », a-t-il expliqué en guise de préambule.

Les premiers « Garcia démission » sont tombés des virages

Pour autant, et que ce soit juste ou non, Rudi Garcia s’est quand même trouvé quelques excuses (même s’il dit qu’il n’y en a aucune) aux deux derniers résultats absolument pitoyables des siens : « on a surtout besoin d’avoir notre effectif à 100%, on ne se cache pas, il n’y a pas d’excuses ce soir. Mais quand on aura tous nos joueurs à 100%, il y a des joueurs qui viennent d’arriver, d’autres qui reviennent de longue blessure, d’autres qui sont suspendus. Je ne pouvais pas faire rentrer Clinton Njie parce qu’il avait un problème musculaire. C’était une soirée où tout s’est mal goupillé et ce n’était pas le jour pour ça. On voulait absolument se racheter du dernier match (6-1 contre Monaco, ndlr) et on n’a pas pu le faire. Maintenant il faut se concentrer et travailler parce qu’il va y avoir du travail, ça, c’est sûr. Il faut incorporer les nouveaux et remettre tout le monde à 100% sur le plan athlétique et à ce moment-là, on pourra être jugés ».

De meilleur ton que les dernières semaines, Garcia tout de même pris soin de ne froisser aucun de ses éléments en conférence de presse et a donné rendez-vous pour le prochain match, jeudi contre Konyaspor. « Je pousse mes joueurs, je l’ai fait tout le match. Ils n’ont pas lâché c’était dur aussi pour eux psychologiquement, mais on est des professionnels. On doit faire preuve de caractère de personnalité. On veut gagner des matches, ce soir on n’en a pas été capable alors on se tait, on bosse pour gagner le prochain »,a-t-il confié. Que Garcia se méfie, les premiers « Garcia démission » sont tombés des virages ce dimanche soir et en général, ce ne sont pas les bons vents qui les amènent.