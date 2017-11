Assis sur un ballon, le regard dans le vide. Dimanche, sur le bord de la pelouse au Louis II, alors que le Paris SG s’imposait tranquillement contre l’AS Monaco (0-2, 14e journée de Ligue 1), Angel Di Maria s’échauffait sans réelle envie. Son entrée en jeu, d’une durée de 9 minutes, ne laissera d’ailleurs pas un souvenir impérissable. Pire, sa sortie du stade a été aussi rapide que son passage sur la pelouse...

Cet épisode marque sans doute le début de la fin pour l’Argentin dans le club de la capitale. Selon Le Parisien, l’international albiceleste (92 sélections, 19 réalisations) vit très mal le fait d’avoir été retenu lors du dernier mercato estival au regard du temps de jeu qui lui est accordé par Unai Emery depuis le début de l’exercice (14 apparitions toutes compétitions confondues, 7 titularisations seulement, 2 buts).

Objectif : Coupe du monde

Le natif de Rosario se sent trahi par le staff et la direction du PSG. Alors, depuis quelques semaines, il ne cache plus son exaspération à en croire Le Parisien. Sa décision semble prise. À quelques mois de la Coupe du monde, le gaucher, sous contrat jusqu’en juin 2019, veut partir cet hiver pour retrouver un temps de jeu digne de son standing, histoire d’être du voyage en Russie avec sa sélection. Reste désormais à savoir où el Fideo rebondira.

Le Barça, intéressé cet été, paraît étudier de nouvelles pistes (Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, etc.). « J’ai été proche de rejoindre Barcelone, proche et loin à la fois. C’est difficile de rejoindre un tel club. Ça ne s’est pas fait, mais la vie réserve parfois des surprises, on ne sait jamais... », expliquait-il récemment à ESPN. Une chose est sûre : il ne veut pas entendre parler de Chine, et ce, malgré des propositions très lucratives. Les pensionnaires du Parc des Princes ne lui feront en tout cas aucun cadeau. Ils n’entendent absolument pas le brader. Le feuilleton Angel Di Maria ne fait que commencer.