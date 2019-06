Depuis quelques semaines, il ne se passe pas un jour sans que le dossier Neymar connaisse des révélations. Depuis quelques semaines, on sait que le Paris Saint-Germain est vendeur et que le joueur souhaite retrouver le club qu’il a quitté voici deux ans maintenant, le FC Barcelone. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique les raisons qui ont poussé Neymar a vouloir quitter la capitale française et surtout à retrouver la Catalogne.

Premièrement, c’est une question d’image. Neymar serait conscient que cette dernière en aurait pris un coup puisqu’il ne joue plus vraiment la gagne en Ligue des Champions et il a été distancé dans la course au Ballon d’Or. Ses sorties, ses blessures, ses altercations sont largement commentées et ne jouent pas non plus en sa faveur. On n’avait pas vraiment connaissance de tout cela lorsqu’il évoluait avec Lionel Messi, qu’il devrait rencontrer sous peu, et Luis Suarez.

Il y a deux complications

Dans un deuxième temps le vestiaire. Il était aimé et admiré du côté du Barça tandis qu’en France il semble être contesté par une partie de ses coéquipiers qui ne lui pardonnent que trop peu ses avantages. Ses liens avec les cadors du vestiaire catalan n’ont jamais été rompus tandis que sa vie barcelonaise lui manque, à lui et à sa famille. Il sait aussi qu’au Barça il jouera et surtout qu’il ne pourra plus faire d’erreur après ces deux années à Paris.

Enfin, MD annonce quand même qu’il existe certains soucis. Tout d’abord le crack brésilien devra s’expliquer sur son départ d’il y a deux ans et une conférence de presse de présentation où il s’excusera est tout à fait possible. Enfin, le board catalan devra aussi justifier le retour de l’international auriverde. Dans une enquête publiée par le journal catalan, 71 % des personnes questionnées étaient contre le retour de Neymar. Mais on le sait, seul le terrain parle. Et sur le rectangle vert, le talent du Brésilien pourrait largement suffire.

