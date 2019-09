Le jour le plus long. Ce 2 septembre, Thomas Meunier a compté les minutes avant la clôture du marché des transferts estival. Le Belge, avec son humour habituel, n’a pas caché cela comme on a pu le voir sur Twitter. « Allez, encore 54 minutes et on me foutra la paix pour de bon ». Car le footballeur de 27 ans a vécu une drôle de fin de mercato. Tout a commencé lundi quand Mattia De Sciglio, un autre latéral droit, a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Une arrivée probable qui devait donc entraîner un départ puisque les pensionnaires du Parc des Princes comptent déjà dans leurs rangs Thilo Kehrer (qui a été repositionné à ce poste), Colin Dagba et Thomas Meunier.

En fin de contrat dans un an, soit en juin 2020, le Diable Rouge était donc le candidat au départ le plus probable. Un échange avec la Juventus Turin, le club de De Sciglio, a été évoqué par Sky Italia. De son côté, RMC Sport parlait d’un transfert au FC Valence. Finalement, Thomas Meunier n’a pas bougé. Deux jours après la fin du mercato, le joueur est revenu sur son été agité pour la RTBF. « C’était une période intense, avec pas mal d’intérêts, des discussions. J’aurais pu partir mais ça ne s’est pas fait car que ce soit de la part du club ou de la mienne, il y avait des discordances. Tout n’était pas rassemblé à 100% pour que ça fonctionne. » Puis il a tenu à rappeler que sa priorité n’était pas forcément de partir.

Meunier ne compte pas partir en janvier

« J’ai toujours dit que je voulais rester à Paris. Il me reste un an de contrat et j’espérais, d’ailleurs je l’espère toujours, une prolongation de contrat. Mais la situation devient un peu plus compliquée car je ne suis plus la priorité à ma position mais je reste professionnel. Je me sens bien là-bas et on verra ce que ça va donner durant la saison. » Car Thomas Meunier, qui est entré dans une année charnière puisqu’il arrivera à la fin de son contrat en juin prochain, n’a pas l’intention de partir durant la fenêtre du mois de janvier. Ce, même si le joueur, qui ambitionne de participer à l’Euro 2020, ne devrait pas manquer de prétendants.

« J’en ai déjà parlé avec le sélectionneur (Roberto Martinez), on est conscients que l’année va être compliquée mais j’ai toujours trouvé que partir en milieu d’année était une mauvaise idée car je pense que les clubs qui transfèrent en janvier, ce sont des clubs qui, pour moi, agissent dans la précipitation. J’ai l’impression que les transferts en janvier ne sont pas des transferts réfléchis mais plutôt une question de nécessité plus que d’envie. Donc pour moi, un transfert en janvier c’est non, même si je passe les premiers mois sur le banc ». Le Paris Saint-Germain est donc prévenu ! Thomas Meunier compte bien aller au bout de son contrat !

