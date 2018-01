« Sprint pour Pastore ». La Gazzetta dello Sport explique dans son édition du jour que l’Inter Milan est toujours en course pour tenter d’attirer Javier Pastore (28 ans) dans ses filets d’ici la fin du marché des transferts. Le milieu offensif du Paris SG, lui, s’est dit ouvert à l’idée d’un départ samedi après la victoire face à Montpellier (4-0, 23e journée de Ligue 1), évoquant notamment un possible retour en Serie A, où il a déjà évolué, du côté de Palerme.

« On parle de ça, le club ne sait pas, ce n’est pas une décision facile. On va voir si d’ici quelques jours, on peut trouver un accord et une solution. Ça dépend quel club, le club doit avoir besoin d’un joueur comme moi, ce n’est pas partir pour partir. Je suis heureux ici. (...) L’Inter est un grand club, l’Italie est un championnat que je connais, que j’aime beaucoup. Le pays de ma femme. L’aspect familial est important pour moi. Je ne sais pas sincèrement », confiait l’international albiceleste (29 sélections, 2 buts), souhaitant conserver entières ses chances de disputer le Mondial en Russie en fin de saison.

L’Inter n’a pas encore abandonné

Seulement, si le club nerazzurro multiplie les contacts et les entretiens avec la direction parisienne et le représentant du joueur, il n’est pas encore sûr de toucher au but. « Je ne vends pas du rêve, la vérité est qu’au moment où on parle les conditions ne sont pas réunies pour amener Pastore à l’Inter », a notamment confié le directeur sportif intériste Piero Ausilio, relayé par La Gazzetta. Un discours pessimiste, quelque peu nuancé par celui de Walter Sabatini, directeur sportif du groupe Suning, propriétaire de l’Inter, qui connaît bien el Flaco pour l’avoir amené en Europe, à Palerme.

« La situation complexe, je dirais même improbable. Mais j’ai un bon feeling avec toutes les belles choses de la vie, y compris les joueurs forts », a confié ce dernier. Le PSG, où Unai Emery a répété qu’il comptait sur son n° 27, n’ouvrira la porte que si les pensionnaires de San Siro avançaient des garanties financières solides dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Sous contrat jusqu’en juin 2019, Javier Pastore, qui n’ira pas au clash comme l’a expliqué son agent, a été convoqué dans le groupe pour le déplacement du jour, à Rennes (1/2 finale de Coupe de la Ligue). Sa dernière sortie avec le PSG ? Personne ne peut l’affirmer. Les discussions vont durer encore de longues heures dans ce dossier...