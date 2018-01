À 25 ans et après cinq ans passés au Paris Saint-Germain, Lucas Moura ne compte plus aux yeux d’Unai Emery. Souvent laissé de côté, le Brésilien fait partie des joueurs que le club de la capitale souhaite vendre cet hiver pour renflouer ses caisses. Et si le PSG espère toujours toucher un gros chèque, à savoir un chèque de 40 M€, le FC Nantes continue de croire en ses chances.

Désireux d’obtenir le prêt du joueur (qui ne serait pas chaud à l’idée de filer sur les bords de l’Erdre), les Canaris mettent tous les moyens en oeuvre. Ainsi, après avoir répété son intérêt pour le Parisien au micro de Téléfoot, le président du FCN Waldemar Kita continue son forcing. 20 Minutes révèle en effet qu’il a mandaté un avocat pour discuter en direct avec Lucas depuis hier. Mais selon le média brésilien Globoesporte, une autre option serait privilégiée par l’attaquant rouge-et-bleu.

Un départ à MU pour 25 M€ ?

Le média auriverde annonce en effet que Lucas négocierait son départ vers Manchester United. Les discussions partiraient sur les bases d’une indemnité de 25 M€. Un montant bien loin des supposés 40 M€ espérés, mais difficiles à assurer au vu de la situation actuelle du joueur. Une information venue du Brésil qui s’explique par les indiscrétions lâchées par le club de São Paulo. Club formateur de Lucas, le SPFC dispose d’informations sur le futur du joueur qu’il aurait aimé se faire prêter.

Info ou intox ? Toujours est-il que l’annonce d’un possible départ à MU ne manquera pas de rappeler des souvenirs. En effet, l’histoire amusante quand on sait que c’est du côté d’Old Trafford que l’ancien joueur de São Paulo devait atterrir avant que le PSG de Leonardo ne vienne coiffer les Red Devils au poteau durant l’été 2012 (Lucas avait ensuite rejoint Paris en janvier 2013).