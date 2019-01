Les supporters parisiens l’attendaient depuis un bon moment. En quête d’un milieu de terrain défensif, le club de la capitale a joué avec les nerfs de ses fans avant d’annoncer, à deux jours de la fin du mercato, l’arrivée du milieu tant désiré. En attendant peut-être la venue d’un deuxième renfort dans l’entrejeu, Paris vient donc d’officialiser le transfert de Leandro Paredes. Débarqué dans la capitale en provenance du Zenit, l’Argentin âgé de 24 ans a paraphé un bail jusqu’en 2023.

Fraîchement arrivé, l’international albiceleste (9 capes, 1 but) a confié ses premières impressions sur le site officiel du PSG. « Je ressens beaucoup de fierté au moment de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j’ai aujourd’hui cette fantastique opportunité, non seulement de découvrir un nouveau football, mais surtout l’un des maillots les plus prestigieux du monde. Je remercie le président et l’entraîneur pour la confiance qu’ils me témoignent en me recrutant. »

Paredes aussi a de l’ambition

Attendu à l’entraînement demain matin, Paredes sait qu’il va devoir mettre très rapidement le bleu de chauffe. Car s’il a été recruté, c’est en grande partie pour venir prêter main-forte à un milieu parisien décimé. Si tout se passe bien pour lui, Thomas Tuchel pourrait même l’envoyer au feu le 12 février prochain lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester United. Un scénario que l’entraîneur allemand confirmera ou infirmera lors des prochains conférences de presse. Mais une chose est sûre : Paredes a de l’ambition.

« Nous connaissons tous l’extraordinaire dimension sportive du Paris Saint-Germain, de ses joueurs et de son staff. Je partage avec eux les mêmes ambitions très élevées et je ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi comme milieu de terrain. J’ai hâte de goûter également à l’atmosphère passionnée du Parc des Princes, moi qui ai grandi au milieu de la ferveur des Argentins pour le football. » Et la grande première de Paredes au Parc pourrait avoir lieu le 9 février prochain lors de la réception des Girondins de Bordeaux.