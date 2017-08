L’officialisation tant attendue est intervenue ce jeudi soir. Le Paris Saint Germain a fini par confirmer la signature de Neymar pour cinq saisons après un insoutenable suspens et une journée intense en rebondissements. Pour rappel, ce matin la Liga refusait le versement de la clause libératoire du joueur brésilien fixée à 222 millions d’euros.

Dans l’après-midi, les avocats du principal protagoniste se sont rendus au Camp Nou pour déposer le fameux chèque aux dirigeants Blaugranas. Paiement que ces derniers ont fini par accepter. Les choses se sont accélérées par la suite, avec l’arrivée de Jean-Claude Blanc directeur général du club parisien au domicile de Neymar pour finaliser les derniers détails du dossier.

Neymar heureux d’arriver dans un club ambitieux

Une fois ceux-ci finalisés, l’international auriverde a paraphé son contrat de cinq ans avec le PSG. Un dénouement heureux pour l’ancien barcelonais qui se réjouit de son arrivée à Paris. « Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l’un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Le plus grand challenge, ce qui m’a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d’aider le Club à gagner les titres dont ses supporters rêvent. L’ambition du Paris Saint-Germain m’a séduit, autant que la passion et l’énergie qu’il suscite.

J’ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd’hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à ses millions de supporters à travers le monde, » a confié le nouveau joueur parisien. Le PSG en a également profité pour dévoiler le numéro de sa nouvelle recrue. Neymar portera le numéro dix détenu jadis par Javier Pastore et Zlatan Ibrahimovic. Paris peut rêver encore plus grand désormais !