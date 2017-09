« Un super état d’esprit ». Les jeunes joueurs de la réserve du Paris SG ont trouvé un Hatem Ben Arfa (30 ans) concerné pour sa deuxième séance d’entraînement avec eux, explique L’Équipe. Malgré sa mise à l’écart du groupe professionnel et sa non-inscription sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions, qui n’est pas une sanction selon la direction parisienne, l’attaquant fait bonne figure.

Poussé vers la sortie cet été, vers l’OGC Nice ou l’AS Saint-Étienne notamment relate le quotidien sportif, l’international tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2018, a refusé et reste persuadé qu’il a les qualités pour s’imposer et retourner la situation au sein du club de la capitale. Son entourage et lui souhaiteraient s’entretenir avec la direction parisienne pour trouver une issue.

Al-Khelaïfi fait traîner

Seulement, selon L’Équipe, le président Nasser Al-Khelaïfi, a priori vexé par une blague lâchée par HBA à son encontre devant le propriétaire du club l’émir du Qatar Tamim Al-Thani, ne semble pas franchement du même avis. Le décideur parisien ne serait pas pressé de rencontrer l’ancien Marseillais et son clan et n’a pas prévu de s’entretenir avec eux dans l’immédiat.

D’autant plus qu’il sera occupé ce mercredi. Le patron parisien présentera en effet Kylian Mbappé (18 ans), sa dernière recrue estivale, arrivé en provenance de l’AS Monaco sous forme de prêt avec option d’achat, à la presse. Près de 200 journalistes sont accrédités pour l’occasion et on peut s’attendre à un bain de foule pour le natif de Bondy du côté du Parc des Princes. Question de priorités.