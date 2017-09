Les arrivées de Neymar (25 ans, ex-FC Barcelone) et Kylian Mbappé (18 ans) ravissent les supporters du Paris SG... mais irritent aussi certains concurrents du club de la capitale en France et en Europe. Ces derniers s’interrogent, plus ou moins directement et avec plus ou moins de véhémence, sur la manière dont les Rouge-et-Bleu ont réussi à réaliser ces deux gros coups sur le mercato tout en restant dans les clous du fair-play financier instauré par l’UEFA.

Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi n’a évidemment pas pu éviter les questions à ce sujet en marge de la présentation officielle de Mbappé ce mercredi midi au Parc des Princes. Et, fidèle à ses dernières sorties, le patron du PSG s’est montré confiant. « Comme je le dis tout le temps, on est très confiant. L’UEFA peut faire ce qu’elle veut (au sujet de l’enquête officielle ouverte par l’instance européenne, ndlr). On a été transparent, on n’a rien caché dans nos opérations, notre recrutement, on n’a rien à cacher », a-t-il lancé, souriant, avant d’insister face aux relances.

« Si certains clubs sont mécontents ou fâchés, ce n’est pas mon problème »

« L’UEFA est la bienvenue dans nos bureaux. On peut donner à l’UEFA un bureau chez nous, avec grand plaisir (rires). On ne cache rien, on est très transparent, on n’a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Je ne suis pas inquiet. Le plus important, c’est notre projet pour le club. On respecte tous les règlements, de l’UEFA, de la FIFA. Si certains clubs sont mécontents ou fâchés, ce n’est pas mon problème. Ce qui m’intéresse, c’est le projet du club et comment nous y arriverons. Le reste ne m’intéresse pas », a-t-il indiqué.

Également interrogé sur les dessous de l’opération Mbappé (prêt avec option d’achat), NAK n’a toutefois pas voulu s’appesantir sur le sujet. « L’objectif est de présenter notre nouveau grand talent Kylian. Le FPF, je ne veux pas parler de tous les détails. Je vous l’ai dit, nous sommes très confiants. Je ne peux pas vous donner tous les détails ici », a-t-il conclu. Nul doute que ces questions reviendront régulièrement, jusqu’à ce que l’UEFA rende son verdict final.