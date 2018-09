On le savait déjà et le match de Liverpool l’a confirmé. Le PSG ne dispose pas d’un milieu de terrain suffisamment armé pour jouer dans la cour des grands en Ligue des Champions. Faute de recrutement, Thomas Tuchel doit bricoler avec ce qu’il a sous la main, soit Marquinhos en sentinelle et Di Maria reculé en relayeur contre les Reds. L’entraîneur allemand, ainsi que les joueurs, avait réclamé un milieu de terrain défensif qui n’est jamais arrivé et Antero Henrique aura longtemps les oreilles qui sifflent cette saison. Pourtant, le Portugais a bien essayé des choses durant l’intersaison.

Dès le début du mercato, il apparaissait clair qu’il avait jeté son dévolu sur N’Golo Kanté. Le milieu de terrain français, devenu le chouchou du public après la Coupe du Monde remportée en Russie, était bien sûr une bonne idée sportivement, mais beaucoup moins financièrement. Chelsea n’a jamais eu l’intention de le vendre, et si le joueur a accepté de discuter avec Paris, il n’a jamais voulu forcer un départ, quitte à vivre une saison sans Ligue des Champions (Chelsea est qualifié en Ligue Europa). Voué à l’échec, ce dossier a pourtant longtemps concentré les efforts du directeur sportif, comme l’explique le quotidien Le Parisien.

Rakitic voulait venir au PSG

Un deuxième dossier, assez surprenant, a tenu Henrique en haleine. Il s’agit de celui menant à Ivan Rakitic. Avec une clause libératoire de 120 M€ et sans bon de sortie accordé par le FC Barcelone (avec qui il est lié jusqu’en 2021), le joueur croate, âgé de 30 ans, ne ressemblait pas à une bonne affaire. D’autant que le Barça n’était pas disposé à faire de cadeaux au PSG. Toutefois, Le Parisien assure que le joueur était prêt à venir dans le club de la capitale. Une information de taille, alors que le joueur a flatté l’ego des supporters à l’issue du mercato en assurant n’avoir jamais voulu quitter le Barça.

« Je n’ai jamais douté. Il y a eu quelques jours où j’ai un peu réfléchi, mais il faut savoir que je suis chanceux. Je suis dans le meilleur club du monde, représenter le Barça est ce que je veux et c’est la plus belle chose qui soit. Je me sens bien, heureux », avait-il déclaré le 14 septembre dernier. Pour Le Parisien pourtant, « Rakitic voulait venir ». Enfin, en parallèle, Antero Henrique a bien travaillé sur les dossiers Milinkovic-Savic (lui aussi très cher) et Lobotka (comme nous vous l’avions révélé) sans parvenir à trouver un accord. C’est bien ce dernier qui semble avoir le plus de chances de rallier le PSG lors du mercato hivernal, où il serait incompréhensible que le PSG ne se renforce pas à ce poste.