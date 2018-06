Gianluigi Buffon n’a pas encore annoncé sa décision pour son avenir que la Juventus Turin a de son côté déjà embauché un nouveau gardien, en la personne de Mattia Perin, qui disputera donc le statut de titulaire à Szczesny, ancienne doublure de Buffon. Ce dernier est en vacances, mais la presse italienne s’est empressée de le remettre au coeur de l’actualité.

L’officialisation de la sanction de l’UEFA envers le portier italien (3 matches de suspension en Coupe d’Europe) vient jouer un rôle direct sur son avenir. Comme l’expliquait La Gazzetta dello Sport, une lourde suspension aurait annihilé les chances d’un transfert au Paris Saint-Germain, annoncé depuis plusieurs semaines en très bonne voie. Or, les 3 matches infligés par l’instance européenne sont jugés par la presse italienne comme une bonne nouvelle dans l’optique de ce transfert.

Buffon se prépare à débarquer à Paris

Ainsi, La Gazzetta dello Sport titre « Oui PSGigi » en Une, et enfonce le clou en pages intérieures avec un « Buffon vers Paris ». Un contrat de deux ans et un salaire de 4 M€ net par saison attendraient le portier de 40 ans au PSG, qui devrait alors régler la situation de Kevin Trapp et Alphonse Areola. Ce dernier, qui réclame une place de titulaire, serait-il prêt à rester sachant que les 3 premiers matches de poule de Ligue des Champions seraient forcément pour lui ?

C’est l’un des enjeux de ce dossier, qui reste également suspendu au fair-play financier. Le club de la capitale attend de découvrir les sanctions qui seront dévoilées officiellement vendredi 8 juin, et ne veut donc pas annoncer une arrivée avant cela. La Gazzetta affirme de son côté que Buffon se prépare à débarquer à Paris flanqué d’un interprète, avant d’apprendre la langue de Molière.