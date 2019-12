Si le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans deux petits jours, certains clubs commencent déjà à regarder vers le marché estival et pas seulement pour les joueurs en fin de contrat. Afin d’avancer vite et de pouvoir compléter un effectif dès le début de l’été, certaines formations travaillent d’arrache-pied en début d’année civile. C’était notamment le cas ces derniers temps des écuries allemandes qui recrutaient pour la saison suivante dès le mois de mars.

Cette fois, les informations ne concernent pas les équipes d’outre-Rhin, mais bien le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Les clubs ont été étroitement liés lors du dernier mercato avec le chassé-croisé des gardiens (Alphonse Areola a été prêté à la Casa Blanca tandis que Keylor Navas a débarqué dans la capitale française) et devraient à nouveau l’être pour l’été prochain. On le sait déjà, le rêve des Merengues est d’arracher la pépite française Kylian Mbappé.

Le PSG et l’OL lorgnent Benzema

Mais pour le natif de Bondy, ça va être compliqué puisque le Paris SG lui a offert un véritable pont d’or pour prolonger son bail. Mais ce n’est pas tout. On se doute que si Mbappé débarque à Madrid, Karim Benzema devrait être poussé vers le banc, au mieux, vers la sortie, au pire. Pourtant, selon As, l’objectif de Florentino Pérez est bien de prolonger KB9 jusqu’en 2023, date à laquelle l’international français aura 35 années au compteur.

Mais le quotidien espagnol explique que le Paris SG, soucieux de remplacer Edinson Cavani, qui est poussé vers la sortie et qui est en fin de contrat à la fin de la saison, et d’avoir quelqu’un de plus que Mauro Icardi, rôderait autour de Karim Benzema, qui a été longtemps associé au champion de France en titre par le passé. Il ne faudra pas oublier non plus l’Olympique Lyonnais puisque Juninho, le directeur sportif de l’OL, discute souvent avec Benzema et rêve de le faire revenir dans son club formateur pour finir sa carrière...