Alors que le Mondial n’a pas encore démarré, le mercato des Bleus occupe l’espace médiatique, comme nous vous en parlions lundi. Thomas Lemar (22 ans) est l’un des joueurs concernés par cette agitation. Mais le passé est peut-être de mise dans cette affirmation. L’émission El Larguero de la Cadena SER indique en effet ces dernières heures que le milieu offensif de l’AS Monaco et de l’équipe de France est très proche de rejoindre l’Atlético Madrid.

La radio espagnole ne donne aucun détail sur le montant du transfert ou le futur salaire de l’international tricolore (12 sélections, 3 buts), mais elle révèle en revanche que les Madrilènes lui auraient déjà réservé le maillot floqué du n° 10, signe qu’ils comptent sur lui. La rumeur enflait ces derniers temps en Espagne, alors qu’en Angleterre, où l’ancien Caennais était annoncé avec insistance ces derniers mois, c’est le calme plat sur ce dossier.

Lemar, un atout de plus pour convaincre Grizi de rester

Monaco, qui a déjà vendu Fabinho pour plus de 50 M€ à Liverpool, peut donc se frotter les mains, en attendant très certainement un nouveau gros chèque pour son Guadeloupéen (As évoquait un montant de 60 M€ pour le gaucher de l’ASM, sous contrat jusqu’en juin 2020). D’autant que, par ailleurs, des discussions sont également en cours avec l’Atlético dans le dossier Djibril Sidibé. Antoine Griezmann, son partenaire en Bleu, serait lui aussi très heureux du transfert imminent de Lemar, à en croire la Cadena SER.

Toujours d’après le média, c’est aussi pour contenter son n° 7 que la formation rojiblanca s’est attaquée à Lemar. On attend donc avec impatience mais optimisme le passage de Grizi face à la presse ce mardi après-midi dans l’entourage des pensionnaires du Wanda Metropolitano. L’homme fort de l’écurie coachée par Diego Simeone devrait lever le voile sur ses intentions pour cet été. Et l’Atlético croit dur comme fer en une prolongation. Et visiblement, il est prêt à lui offrir des renforts pour le convaincre.