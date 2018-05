Intronisé entraîneur du PSG ce dimanche soir, simplement 24 heures après la fin de l’ère Unai Emery, Thomas Tuchel a dévoilé ses différents axes de travail. Outre sa méthode, il a évidemment parlé du mercato. A l’heure où plusieurs joueurs comme Pastore, Di Maria, Kurzawa, Trapp et Areola sont annoncés sur le départ, que Thiago Motta part à la retraite, et que le club est sous la menace du Fair Play financier, le technicien allemand préfère d’abord faire une large revue d’effectif avant de prendre des décisions.

« Si le mercato était fermé aujourd’hui, je serais très heureux car il y a beaucoup de talents et de personnalité ici. J’ai confiance en ces joueurs qui ont déjà construit cette équipe mais je veux d’abord les connaître. Je veux aussi apprendre à connaître les gens qui travaillent ici. Si je vois qu’on a besoin d’un joueur, alors on actera là-dessus ou sur une idée de type de joueur. Parfois, il faut faire preuve de patience. Il faut aussi voir les jeunes joueurs en interne pour les aider à se développer », a expliqué Tuchel en préambule.

Tuchel ne veut pas se précipiter

Forcément, un journaliste allemand n’a pas pu s’empêcher de lui demander s’il allait jeter un œil sur le marché de la Bundesliga. « Bien sûr, nous connaissons des joueurs allemands. Ce club et la ville sont très attractifs. Il faut respecter l’ordre et respecter les joueurs qui sont déjà ici. Ensuite, on verra ce dont l’équipe a besoin. Paris, c’est la ville de l’amour et de la lumière, de l’aventure. Je veux que l’équipe joue comme ça, que nous attaquerons avec une grande capacité. Mon plus grand souhait, c’est que les supporters aiment cette équipe. »

A peine débarqué au PSG, le voilà projeter dans la lumière et dans la réalité de la situation du club. S’il ne veut pas précipiter les choses alors que les joueurs partent soit en vacances, soit à la Coupe du Monde, des décisions devront être prises rapidement pour travailler la rentrée, qui s’annonce agitée. Le PSG tourne une page, son intersaison avec son nouvel entraîneur sera des plus intéressantes à suivre.