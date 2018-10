Le mercato parisien fait l’objet de sérieuses critiques depuis la fin du mois d’août et l’échec dans le recrutement d’une sentinelle et d’un latéral gauche. Pour beaucoup, l’achat de Thilo Kehrer pour 37 M€ ne se justifiait pas. Pourtant, c’était bien un choix de Thomas Tuchel, désireux de muscler son secteur défensif dans l’optique d’un système à trois arrières centraux. Kehrer, méconnu du public français, a donc débarqué pour 37 M€ en provenance de Schalke 04. Sa première apparition, face à Angers lors de la 3e journée de Ligue 1, n’a pas été très convaincante. Avec un penalty provoqué et du retard dans les duels, le jeune Allemand de 22 ans semblait loin du niveau requis. Depuis, il s’est repris et a montré de bonnes choses malgré quelques sautes de concentration.

Appelé de nouveau en sélection allemande, il a accordé une interview au média allemand Spox, où il a évidemment été interrogé sur son adaptation au Paris Saint-Germain. « J’ai été très bien intégré dans l’équipe, avec les gens et dans la ville. Cela a très bien fonctionné, je me sens bien à Paris. » Kehrer a raconté les coulisses de son transfert étonnant. « Thomas Tuchel et moi étions en contact avant que tout ne devienne public. J’ai été surpris par le premier contact de l’entraîneur, donc je ne m’y attendais pas. Les discussions qui ont suivi ont toujours été positives. Thomas Tuchel m’a convaincu et m’a montré qu’il était très intéressé à l’idée de travailler avec moi et de me développer davantage. C’était la chose la plus importante pour moi, alors je voulais saisir cette opportunité ».

Kehrer fan de Neymar et Mbappé

Pour Kehrer, il s’agissait de progresser sensiblement avec ce transfert qui lui permet de côtoyer des stars mais surtout de grands joueurs. « Il s’agit encore d’un niveau supérieur à celui de Schalke et il exige un processus d’apprentissage très fort de ma part. Je le constate tous les jours à l’entraînement et c’est bon pour moi, car je peux me développer incroyablement. » Avec des attaquants comme Cavani, Neymar ou Mbappé en face de lui, il dispose d’une opposition de choix. D’ailleurs, il a évoqué les deux stars du PSG et leur attitude au quotidien, un sujet qui intrigue toujours autant les médias étrangers.

Sur Neymar : « c’est une personne sociable et gentille. La façon dont il se comporte en privé est tout à fait différente de ce qu’il peut montrer aux médias. Dans le vestiaire, il y a une très bonne ambiance, ce qui m’a facilité mon intégration jusqu’à présent ». Sur Mbappé : « bien sûr, je le connais assez différemment maintenant en tant que coéquipier. En tant que joueur, il possède des capacités exceptionnelles, mais il est à la fois un gars très terre-à-terre, et très drôle dans le contact direct ». Et il aura peut-être l’occasion de l’affronter sur le pré mardi soir au Stade de France lors du très attendu France-Allemagne en Ligue des Nations (match France-Allemagne à suivre en live commenté sur FM).