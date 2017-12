Depuis quelques jours, le PSG tangue. Ses deux récents revers en Ligue 1 face à Strasbourg (1-2) et le Bayern Munich en Ligue des champions (1-3) seraient-ils de nature à crisper les troupes parisiennes ? Face à la presse ce vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery n’a pas donné l’impression d’être affecté par la zone de turbulences traversée par son équipe. Pour le technicien basque, le bilan global du début de saison reste extrêmement positif, que cela soit sur la scène continentale ou hexagonale. L’ancien coach du FC Séville en a profité pour décrypter les performances parisiennes. Et pour lui, l’objectif est atteint dans les deux compétitions.

« Lors des 5 premiers matches, nous avons fait un parcours exceptionnel. D’un bilan exceptionnel, nous sommes passés à un bilan très bon après la défaite au Bayern. Le résultat est mauvais. Mais après analyse, j’ai vu plus de choses positives que négatives. Mais perdre sur le terrain du Bayern, qui a gagné beaucoup de C1 et reste un des favoris de cette édition, n’est pas catastrophique. En première période, le Bayern a eu beaucoup d’efficacité, nous non. Nous avons été meilleurs en seconde période. On prend le troisième but à un moment où nous étions entrés dans une phase de gestion du résultat après le score de l’aller. Nous sommes contents et optimistes avec le staff après cette première phase, on verra ce que le tirage nous réserve. Nous avons gagné 19 matches, fait 2 nuls et perdu 2 fois cette saison. L’analyse globale est positive, » décrypte ainsi Emery qui se projette déjà vers l’avenir.

Emery ne connaît pas le doute

Pour le coach du Paris SG, ces deux derniers revers en Ligue 1 et dans la coupe aux grandes oreilles ne doivent en rien dévier la trajectoire parisienne. L’objectif demeure limpide, maintenir ce rythme effréné pour repousser la concurrence. « Nous venons de perdre deux matchs. Mais le contexte général est bon. Nous devons gagner contre Lille. Nous avons neuf points d’avance sur Lyon et Marseille, qui ont beaucoup progressé. Nous voulons augmenter notre avantage en jouant bien devant nos supporters, » lâchait ainsi l’entraîneur du club de la capitale. Qu’on se le dise, Unai Emery reste un entraîneur déterminé en toutes circonstances, même si son avenir à Paris suscite encore débat après la défaite en terre bavaroise.

« Le doute ? Jamais. Je n’ai aucun doute sur l’équipe, les joueurs, leur engagement. Je n’ai pas de doutes après ces deux défaites. Nous devons faire une analyse globale. Un match suffirait-il à insinuer le doute alors que nous sommes largement en tête de la Ligue 1 et que nous avons terminé premiers de notre poule en Ligue des champions ? Non. Ce n’est qu’un match. Je fais beaucoup d’autocritique quand je gagne. Quand nous perdons, je reste calme, équilibré. Je transmets ça à mon groupe, » commente ainsi Emery. Premier élément de réponse samedi au Parc face au LOSC...