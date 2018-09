Elle est de retour ! Coup d’envoi de la Ligue des Champions dès ce soir, avec ce duel entre Monégasques et Colchoneros du côté du Stade Louis II. Une opposition tactique très intéressante entre Leonardo Jardim et Diego Simeone, qui ont tous deux beaucoup de points communs au niveau de leur perception du football. Les Monégasques réalisent un début de saison plutôt moyen en championnat, avec une seule victoire, lors de la première journée, puis deux nuls et deux défaites. Côté Atlético, ce n’est pas forcément plus reluisant, avec une victoire, deux nuls et une défaite en quatre journées de Liga.

Leonardo Jardim devra composer avec les absences de plusieurs joueurs. Benaglio sera bien présent dans les cages. Pas de surprise en défense centrale, avec ce duo Kamil Glik - Jemerson. Djibril Sidibé et Benjamin Henrichs seront chargés d’animer et de défendre les couloirs du club de la Principauté. Dans l’entrejeu, il faut s’attendre à voir un trio Ait-Bennasser-Aholou-Tielemans qui devra donc se charger de l’animation offensive et mettre dans les meilleures conditions le trio d’attaque Chadli-Diop-Falcao.

Pour sa part, Diego Simeone qui ne sera pas sur le banc à cause de sa suspension devrait lui aussi aligner du classique. L’excellent Jan Oblak sera donc le gardien titulaire. Devant lui, une arrière-garde composée des deux latéraux Filipe Luis et Juanfran, alors que les Uruguayens Diego Godin et José Maria Gimenez vont former la charnière centrale rojiblanca. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Rodri Hernandez ainsi que Saúl Ñíguez, avec Thomas Lemar et Koke sur les côtés. Enfin, le redoutable duo composé de Diego Costa et d’Antoine Griezmann sera chargé de conclure les offensives madrilènes.

Cliquez ici pour profiter de la Ligue des Champions sans engagement avec RMC Sport