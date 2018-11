L’Atlético s’était imposé 2-1 en terres monégasques à l’aller, et depuis, les choses ont bien évolué. Effectivement, avant ce match retour au Wanda Metropolitano, les Madrilènes sont déjà qualifiés et voudront s’emparer de la première place du groupe, alors que les Monégasques eux sont éliminés mais peuvent encore prétendre à une place en seizièmes de finale de l’Europa League.

Les troupes de Thierry Henry, qui n’ont toujours pas gagné le moindre match après quatre journées, auront tout de même du mal à accrocher cette troisième place, puisqu’ils pointent à trois points du Club Bruges, qui a en plus en sa faveur le goal average particulier grâce à sa victoire 4-0 à Louis II. L’Atlético est lui deuxième, à égalité de points avec le Borussia Dortmund, premier, et là aussi les Allemands sont au-dessus grâce à la double confrontation.

Quelques absents pour le Cholo

Pour cette rencontre, Diego Simeone sera privé de quelques éléments indispensables. Jan Oblak sera ainsi chargé d’empêcher les attaquants monégasques de marquer, bien protégé par le duo Savic-Lucas Hernandez, aligné en l’absence de Godin et Giménez. Arias et Filipe Luis occuperont les flancs. Partey, Saúl, Koke et Vitolo seront les quatre milieux de terrain alignés derrière Griezmann et Kalinic, qui devrait remplacer le blessé Diego Costa dans la composition.

De son côté, Thierry Henry doit composer avec un groupe très jeune à cause des absences de joueurs comme Subasic, Jovetic, Lopes, Glik, Aholou ou Sidibé. C’est donc le Suisse Diego Benaglio qui sera aligné dans les cages, devant une défense à cinq composée de Silva, Raggi, Jemerson, B. Badiashile, Henrichs. Tielemans, Ait-Bennasser et Massengo seront chargés d’animer le jeu monégasque, pendant que Sylla et l’ancien colchonero Falcao devront faire trembler les filets des cages défendues par Oblak.

