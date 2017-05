Qui rejoindra la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions à Cardiff ? C’est la grande question qui agite la planète football ce mercredi. Vainqueur 3 à 0 la semaine passée dans son antre de Santiago Bernabéu, le Real Madrid a pris une sérieuse option. Mais rien n’est encore terminé pour l’Atlético Madrid qui devra faire ce soir le match parfait pour espérer faire une remontada et se qualifier pour la finale de l’épreuve reine. Pour cette demi-finale retour, les Colchoneros disputeront aussi leur dernier match de Coupe d’Europe à Vicente Calderon, eux qui prendront leurs quartiers la saison prochaine dans leur nouveau stade. Autant dire que la motivation est double pour les hommes de Diego Simeone.

L’Argentin va a priori miser sur un 4-4-2 ce soir. Comme à l’accoutumée, Jan Oblak débutera dans les cages de l’Atlético Madrid. En défense, il y aura un seul changement par rapport au match aller. Juanfran remplacera Lucas Hernandez au poste de latéral droit. Il accompagnera Savic, Godin et FIlipe Luis. Au milieu de terrain, les guerriers Saul et Gabi seront présents au coup d’envoi pour aller au charbon et tenter de prendre le meilleur sur le trio du Real Madrid. Offensivement, Koke, à droite, et Yannick Ferreira-Carrasco, à gauche, sont pressentis pour débuter la partie. Ils viendront épauler le duo Antoine Griezmann-Kevin Gameiro.

Un seul changement des deux côtés

La double G sera attendue au tournant puisque les Colchoneros devront absolument marquer au minimum trois buts ce soir. En face, Zinedine Zidane va aligner aussi la grosse équipe malgré un match aller largement maîtrisé. Si certains médias espagnols parlent d’un 4-3-3, Zizou devrait opter pour un 4-4-2 comme au match aller. Keylor Navas devra tenir la baraque face aux multiples assauts des pensionnaires de Vicente Calderon. Pour cela, il sera épaulé par Varane-Sergio Ramos dans l’axe. Marcelo s’occupera du couloir gauche pendant que Nacho aura la charge du couloir droit. Il remplacera Daniel Carvajal, blessé au match aller.

Dans l’entrejeu, Zidane fera certainement dans le classique et alignera le trio Casemiro-Kroos-Modric. Déjà présent à aller, Isco profitera encore de l’absence de Gareth Bale pour se faire une place dans le onze du Real Madrid. Il évoluera en pointe haute du milieu en losange. L’Espagnol soutiendra la paire Karim Benzema-Cristiano Ronaldo. Le Portugais sera surveillé comme le lait sur le feu par les Colchoneros puisqu’il a claqué un triplé la semaine dernière. Un triplé qui a grandement rapproché les Merengues de la finale à Cardiff et d’une potentielle douzième coupe aux grandes oreilles. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de ce derby madrilène un vrai choc. Place aux artistes !