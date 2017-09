« Une finale avant l’heure ». Sport évoque ainsi à sa une le choc de ce mardi soir entre le FC Barcelone et la Juventus Turin pour la reprise de la Ligue des Champions (le match Barça-Juve est à suivre en live commenté sur FM à partir de 20h). Pour ce grand rendez-vous, Ernesto Valverde sera attendu au tournant par les observateurs de l’autre côté des Pyrénées. Le technicien espagnol devrait mettre sur pied un onze de gala. Marc-André ter Stegen gardera les buts catalans derrière une défense à quatre. Jordi Alba animera le couloir gauche, tandis que Samuel Umtiti et Gérard Piqué feront bonne garde dans l’axe.

Un doute subsiste à droite. Plusieurs médias, comme Sport ou Marca, voient Sergi Roberto démarrer au poste de latéral droit, alors que La Gazzetta dello Sport, Tuttosport et le Corriere dello Sport imaginent plutôt la recrue estivale Nelson Semedo débuter la rencontre. Au milieu, tout le monde s’accorde à dire que le trio Ivan Rakitic, Sergio Busquets et Andrés Iniesta sera aligné d’entrée. En attaque aussi, la MSD récolte l’essentiel des suffrages. Le seul doute réside dans l’animation de cette ligne offensive : Lionel Messi en soutien de Luis Suarez et Ousmane Dembélé ? La Pulga à droite et Dembouz à gauche voire l’inverse ?

La MSD d’entrée, plusieurs incertitudes côté Juve

Privée de plusieurs joueurs (Juan Cuadrado suspendu ; Benedikt Höwedes, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini et Claudio Marchisio blessés), la Juve, elle, misera sur l’expérience de l’inusable Gianluigi Buffon dans les buts. Devant lui, une ligne de quatre défenseurs. Alex Sandro occupera le couloir gauche. Un doute réside dans la composition de la charnière centrale. Si Mehdi Benatia part pour être titulaire, on ne sait pas encore qui Massimiliano Allegri titularisera à ses côtés : Andrea Rugani ou Andrea Barzagli ? Si le premier est choisi, le second jouera dans le couloir droit. Si le second est élu, c’est Mattia De Sciglio qui évoluerait sur le flanc.

Dans l’entrejeu aussi, le doute reste entier. Blaise Matuidi et Miralem Pjanic semblent partis pour démarrer, mais on ignore encore si le technicien bianconero ajoutera un élément (Rodrigo Bentancur pourrait être la surprise du chef, explique La Gazzetta) ou s’il se contentera de ces deux hommes. Dans ce cas-là, on aurait droit à une ligne de trois à l’animation, avec Stefano Sturaro à gauche, Paulo Dybala dans l’axe et Douglas Costa à droite. Aucun doute en revanche sur l’identité de la pointe juventina, Gonzalo Higuain.