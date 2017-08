Le tirage de la phase de poules de la Ligue des Champions était un événement très attendu. D’une part parce que les ténors de la scène continentale avaient hâte d’être fixés sur leur sort, ensuite parce que les retrouvailles entre les dirigeants du gotha européens et ceux du Paris Saint-Germain s’annonçaient houleuses. Auteur d’une incroyable campagne de recrutement marquée par l’arrivée de Neymar contre 222 M€, le club de la capitale est au cœur de nombreuses critiques.

Des reproches liés aux questions du respect du fair-play financier qui pourraient d’ailleurs s’intensifier si Paris réussit l’impensable pari d’enrôler aussi le Monégasque Kylian Mbappé en échange d’un chèque d’environ 150 M€. Et le hasard des choses a voulu que les Rouge-et-Bleu tombent dans la poule du Bayern Munich, l’un de ses plus fervents détracteurs. Un duel qui s’annonce donc savoureux sur le terrain, mais aussi en coulisse. Car si Franck Ribéry et Kingsley Coman se réjouissent déjà d’affronter Paris, le président du club bavarois, Uli Hoeness, ne s’est pas fait prier pour en remettre une couche.

Interrogé avant même le début du tirage au sort, ce dernier n’a pas hésité à se moquer des Franciliens, en déclarant que les pétrodollars ne garantissaient en rien le sacre final en LdC. « Que je sache, le PSG n’a encore rien gagné en Ligue des Champions. Depuis que le club a été racheté, il n’a même pas atteint les demi-finales. Il peut dépenser autant d’argent qu’il veut, cela ne signifie pas pour autant qu’il va être champion d’Europe. Lorsque j’entends Paris qui recrute des joueurs pour 150 ou 200 M€, je me marre à chaque fois », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Le Parisien. Pour rappel, Parisiens et Munichois se rencontreront une première fois le 27 septembre prochain au Parc des Princes. Et ça promet !