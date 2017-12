Si le règlement de l’UEFA avait été calqué sur celui de la Ligue 1, il n’y aurait pas eu une seule seconde de suspense. Leader du groupe B avec cinq victoires en autant de rencontres, le Paris Saint-Germain compte trois longueurs d’avance sur le Bayern Munich. Une avance à laquelle une différence de but générale largement en faveur des Franciliens (+23 contre +5). Oui mais voilà, en cas d’égalité, c’est le goal average particulier qui compte.

Battu 3-0 au Parc des Princes le 27 septembre dernier, le club bavarois espère donc imiter le Barça et signer une remontada (Munich doit l’emporter au moins 4-0, ndlr) pour ravir cette première place aux hommes d’Unai Emery (match Bayern-PSG à suivre en live commenté sur FM à partir de 20h45). Pour croire en leur chance, les coéquipiers de Corentin Tolisso devaient d’ailleurs voir leur coach, Jupp Heynckes, aligner un onze de départ en 4-3-3 quelque peu différent que celui choisi par Carlo Ancelotti et fatal à l’Italien. Dans les cages, en raison de l’absence sur blessure de Manuel Neuer, c’est Ulreich qui tiendra encore sa place.

Un PSG sans surprise

En revanche, l’arrière-garde bavaroise aura un tout autre visage. A Paris, si Javi Martinez et Niklas Süle avaient accompagné le duo Alaba-Kimmich, le Bayern va retrouver ses deux tauliers que sont Jérôme Boateng et Matts Humels dans l’axe. Un cran au-dessus, l’entrejeu serait composé du trio Martinez-Tolisso-Vidal. Enfin, l’attaque allemande serait menée par un Robert Lewandowski assisté de Kingsley Coman et de James Rodriguez sur les côtés. A noter toutefois que Thomas Müller serait à la lutte avec le Colombien.

Côté parisien, ce match retour face à une formation munichoise revancharde aura des allures de gros test. Et sans surprise, Unai Emery alignera son équipe type, sauf pépin de dernière minute. Peu en vue à Strasbourg, Alphonse Areola gardera la cage parisienne. Alves-Silva-Marquinhos et Kurzawa formeront le quatuor de derrière. Julian Draxler, Adrien Rabiot et Marco Verratti composeront le nouveau milieu de terrain très séduisant, tandis que la MCN se chargera de trouver la faille.