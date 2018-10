C’est déjà un match couperet pour l’AS Monaco. Ce soir, il devra impérativement ramener un bon résultat du Borussia Dortmund pour espérer sortir de son groupe de Ligue des Champions en décembre prochain. La défaite initiale contre l’Atlético Madrid à domicile doit en effet être compensée par au moins un point en Allemagne. Où l’AS Monaco a de bons souvenirs, sur le plan sportif, avec une victoire 3-2 au Signal Iduna Park en quart de finale de la Ligue des Champions 2016-2017, au lendemain de l’attaque terroriste sur le bus des joueurs du BvB. Kylian Mbappé était encore monégasque et il avait inscrit un doublé.

Les temps ont bien changé et la sympathie que dégageait alors cette équipe a disparu, au profit d’une spirale négative. Malmenée en championnat, l’ASM espère toutefois rebondir en Ligue des Champions. Ce sera très difficile face à un Borussia Dortmund en pleine confiance, leader de Bundesliga et au potentiel offensif impressionnant (11 buts inscrits lors des 2 derniers matches). Pour contrer cela, Leonardo Jardim va de nouveau installer une défense à 5, avec Glik, Raggi et Jemerson dans l’axe, et Sidibé et Henrichs dans les couloirs, pour protéger Benaglio.

Des incertitudes côté BVB

Aholou, peu convaincant depuis le début de saison, sera de nouveau présent en sentinelle, avec Tielemans et Chadli, deux autres déceptions, en relayeurs, pour donner un peu de tonus au jeu monégasque. Jardim comptera ensuite sur le duo Golovin-Falcao pour apporter un peu de danger sur les cages allemandes, défendues par Bürki. Lucien Favre a d’ailleurs quelques soucis défensifs à régler, puisque Schmelzer, le latéral gauche, est incertain. S’il peut tenir sa place, alors on retrouverait la charnière classique Diallo-Akanji, avec Hakimi à droite. Sinon, Diallo pourrait glisser à gauche et le Français Zagadou prendrait place dans l’axe.

Au milieu, on devrait retrouver le tandem Witsel-Delaney, à moins que Favre n’installe Dahoud à la place du second nommé. Pas de surprise quant à l’identité du meneur de jeu, qui sera évidemment Marco Reus. À sa droite, on trouvera Christian Pulisic, mais à sa gauche, cela se joue entre Sancho et Bruun Larsen. Enfin, en pointe, Alcacer, auteur d’un doublé en fin de match contre Leverkusen, pourrait démarrer, plutôt que Philipp.

Cliquez ici pour regarder Borussia Dortmund-AS Monaco en streaming