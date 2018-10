Retour vers le futur pour Carlo Ancelotti. Ce mardi après-midi, l’Italien prendra place dans l’auditorium du Parc des Princes, un endroit qu’il connaît sur le bout des doigts. Cette fois, le technicien sera sous les couleurs de Naples, son nouveau club. Mais avant ce choc de la 3e journée du groupe C de Ligue des Champions, Carletto s’est longuement confié dans les colonnes de France Football.

Il s’est notamment rappelé de tout ce qu’il avait mis en place lors de son arrivée, en 2012. « Il y avait beaucoup à faire en termes de structures. Dans les autres clubs où je suis allé, l’organisation était très installée, je n’avais qu’à m’occuper de l’équipe première. À Paris, il a fallu aussi s’occuper des installations, de la restauration, des règles collectives. C’était très motivant et, d’une certaine manière, plus facile. Quand il y a tout à faire, on peut y aller franchement. J’ai vraiment beaucoup aimé mon expérience parisienne », a expliqué le coach transalpin.

« C’est beau de voir comment le club grandit »

L’ancien pensionnaire de l’AC Milan ou du Real Madrid a surtout insufflé « une mentalité de gagneur » grâce à sa culture du haut niveau, son vécu, mais aussi Zlatan Ibrahimovic, dont il a souligné l’apport. Marqué par son passage sur le banc parisien, sur lequel il est resté une saison et demie, et par la Ville lumière, le natif de Reggiolo, qui est resté proche de plusieurs membres ou anciens - « Nasser, Thiago Motta, Verratti, Maxwell, Armand... » - jette aujourd’hui un regard admiratif sur ce qu’est devenu le club de la capitale.

« C’est beau de voir comment le club grandit. Il fait partie des meilleurs d’Europe. Paris peut gagner la Ligue des champions, c’est certain », a-t-il indiqué, donnant au PSG le statut de favori pour la rencontre de mercredi, parlant même de défaite « probable ». Carlo Ancelotti se rappelle d’ailleurs qu’il n’a pas que des bons souvenirs au Parc. L’an dernier, à peu près à la même époque, il était venu avec le Bayern Munich et avait sèchement perdu (3-0). Un revers qui lui avait coûté sa place. « Donc, je dois faire attention ! »