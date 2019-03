L’élimination face à Manchester United restera gravée dans le marbre au Paris Saint-Germain. Une cicatrice indélébile qui rend la fin de saison parisienne moins palpitante que prévu. Si le PSG s’est relevé de cette cuisante défaite en l’emportant face à Dijon et l’OM, personne n’occultera cette débâcle. Celle-ci fut d’ailleurs au cœur des discussions au sein de l’équipe de France. Présent en conférence de presse, Paul Pogba titulaire à l’aller mais suspendu au retour, a abordé avec franchise l’échec de la formation francilienne.

Interrogée sur le sujet, la Pioche a avoué qu’une entrevue avait eu lieu à Clairefontaine avec ses partenaires parisiens en Bleu. Si la déception prédomine encore chez Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, le milieu de terrain des Red Devils a souhaité temporiser et surtout tourner la page. « On en a parlé un peu. C’est normal, on reparle souvent des derniers matchs. C’était un match important. On se retrouve ici, on a parlé des détails, ce qui s’est passé après, mais tout ça s’est fait dans le respect. Ils sont dégoûtés mais c’est passé, ils ont encore des matchs à jouer, c’est fini maintenant, » a ainsi révélé Pogba qui n’a pas voulu surjouer sur la qualification de son équipe.

Paul Pogba ne s’inquiète pas pour Presnel Kimpembe

Toujours aussi à l’aise face aux médias, le numéro six des Bleus est revenu sur la soirée cauchemardesque de Presnel Kimpembe au Parc des Princes. Victime de la main qui a provoqué le penalty mancunien dans les toutes dernières secondes, le titi parisien a été marqué par cet épisode rocambolesque. Et l’ancien joueur de la Juventus en a profité pour adresser un concert de louanges au défenseur central francilien. Pour lui, son coéquipier possède les ingrédients nécessaires pour vite rebondir.

« Presnel, c’est un homme qui est fort mentalement. Ce qui s’est passé, c’est le foot. Il n’a pas fait exprès pour la main. Mais à l’aller, c’est lui qui délivre le PSG. On oublie aussi ça, les bonnes choses. Et il en a fait des bonnes choses. Il est très bien maintenant, c’est passé. Il est professionnel, il faut oublier ces choses-là, » a commenté sobrement Paul Pogba. Le champion du monde n’a pas pu échapper aux questions concernant les vidéos polémiques de Patrice Evra après la rencontre. Mais pour une fois, la Pioche s’est montrée peu loquace sur ce sujet brûlant. « Je suis ici pour parler de football. Tout ce qui est en dehors des Bleus cela ne m’intéresse pas trop. Mais je ne vais pas répondre, » a botté en touche l’ancien partenaire d’Evra à la Juventus. Car aussi généreux soit-il, Paul Pogba sait aussi préserver sa garde rapprochée...