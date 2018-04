Lorsque Gabriel Jesus a concrétisé en but l’offrande de Sterling à la 2e minute de Manchester City-Liverpool, beaucoup se sont sûrement dit : c’est mal parti pour les Reds. Porté par un Etihad Stadium enfin survolté, dirigé par un Guardiola exalté, tout Manchester City croyait en l’exploit d’une remontée au score après le 0-3 infligé par Liverpool à Anfield. Pourtant, malgré ce but encaissé précocement, Jürgen Klopp est resté tranquille devant son banc de touche. Comme s’il connaissait déjà la suite. Et c’était presque le cas, à l’écouter raconter la rencontre au micro de BT Sport.

« Il faut savoir apprendre du match. Je n’avais pas de problème à encaisser si tôt un but. Bien sûr, ce n’est pas ce que tu veux, mais si cela arrive, alors il faut savoir réagir. Donc au début, la réaction c’est OK, mais ensuite ça ne l’est plus. » Mécontent de la première période de ses joueurs (seulement 2 tirs tentés), Klopp s’est fendu d’un discours inspiré dans les vestiaires. « S’ils veulent vous prendre le ballon, alors ils devront vous tuer. Ils n’auront pas d’autres choix. À certains moments, c’était trop facile. Nous avions besoin d’être plus compacts. Nous devons continuer à jouer au football, montrer que nous voulons garder le ballon et pas seulement espérer que quelqu’un trouve Salah ou Mané ou un autre pour aller marquer. Il fallait reprendre différemment et c’est ce que les garçons ont fait. C’était clair et tout le monde le savait », a-t-il lâché à ses ouailles, comme il l’a raconté par la suite.

Klopp plus que jamais la bête noire de Guardiola

Au retour des vestiaires, Liverpool a définitivement pris le pas sur Manchester City, opposant aux hommes de Guardiola une assurance balle au pied salvatrice. Salah et Firmino se sont chargés de ruiner les espoirs adverses en inscrivant chacun un but et Klopp a pu parfaire sa réputation d’entraîneur anti-Guardiola sur le plan des résultats. Le voilà désormais à 8 victoires (pour 5 défaites et 1 nul) face à l’entraîneur espagnol. Mieux, il est le seul à avoir gagné 3 fois dans la même saison face à Guardiola (deux victoires en Ligue des Champions + une en Premier League). De quoi fanfaronner, même si Klopp est resté mesuré après la rencontre tout en exprimant sa joie.

« Je pense réellement qu’ils sont la meilleure équipe du monde actuellement, mais je savais qu’on pouvait les battre. Nous méritons complètement d’être en demi-finale », a-t-il déclaré, relayé par Skysports. « Manchester City a pris un risque avec sa composition d’équipe, mais j’ai toujours su que nous aurions l’opportunité de marquer un ou deux buts. Les garçons ont trouvé une solution. (…) C’était facile pour moi et les joueurs de voir le déroulement du match ». N’avoir encaissé qu’un but en deux rencontres face au Manchester City ultra-offensif de Guardiola restera un sacré exploit pour Liverpool, souvent taclé pour ses carences défensives. Et voilà comment Liverpool apparaît aujourd’hui comme un sérieux prétendant à la victoire finale.