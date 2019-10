Deuxième soirée de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions au programme ce soir avec quelques belles affiches. Parmi elles, nous avons sélectionné trois matches à ne pas rater et sur lesquels vous pouvez parier sans risque à savoir Benfica-OL, Inter Milan-Borussia Dortmund et Slavia Prague-FC Barcelone.

L’OL gagne face au Benfica 1-0 (cote à 10,5)

En grande difficulté en Ligue 1, l’OL peut compter sur la Ligue des Champions pour se refaire la cerise. Et c’est souvent à l’extérieur que le club rhodanien est le plus performant. La saison passée, la formation chère à Jean-Michel Aulas l’avait emporté à Manchester face à City et s’est déjà offert le scalp du RB Leipzig cette saison… sa seule victoire sur ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues. Une fois encore, le jeu de contre de l’OL pourrait faire des ravages à Lisbonne. Car de son côté, le Benfica, qui n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matches de LdC, n’est pas au mieux avec deux défaites en autant de matches en C1 dont une à domicile face au RB Leipzig. Après avoir buté contre Dijon, l’OL version Rudi Garcia, qui réussit souvent face aux clubs portugais, voudra s’offrir un premier succès d’envergure. Pourquoi pas par le plus petit des scores face au Benfica (0-1).

Le Borussia Dortmund l’emporte 1-2 à l’Inter Milan (cote à 9)

Pour ce match de Ligue des Champions, l’Inter Milan est déjà au pied du mur avant d’affronter le Borussia Dortmund. Le club lombard qui s’accroche tant bien que mal aux basques de la Juventus Turin en Serie A est à la peine en Ligue des Champions et occupe la dernière place du classement. Tout le contraire d’une équipe allemande qui occupe la première place du groupe après un nul 0-0 face au Barça et une victoire 2-0 face au Slavia. Avec une série d’invincibilité de 8 matches (4 victoires et 4 nuls) et une seule défaite lors des 22 derniers matches joués, le BvB est en grande forme et pourrait donc créer la surprise en s’imposant face à une équipe du Milan qui n’a plus gagné en Ligue des Champions depuis 6 matches et qui reste sur deux défaites 1-2 face à des grands d’Europe, à savoir le FC Barcelone et la Juventus. Jamais deux sans trois comme le dit l’adage.

Lionel Messi premier buteur du match (cote à 3,65)

Le Barça marche sur l’eau depuis un mois et a enchaîné 5 victoires consécutives. Difficile donc de croire que le Slavia Prague va pouvoir mettre un terme à cette belle série. D’autant que la formation d’Ernesto Valverde peut désormais compter sur sa MSG, à savoir Messi, Suarez et Griezmann. Le premier nommé monte clairement en puissance depuis sa blessure qui lui a fait rater le début de saison. La Pulga reste sur deux buts sur les deux derniers matches et devrait encore faire trembler les filets en République Tchèque. Le fait qu’il tire les coups francs et les penaltys lui donne clairement plus de chances que les autres d’ouvrir le score.

