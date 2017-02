Depuis l’arrivée de QSI, Paris a pris l’habitude d’affronter le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Mais cette année, les champions de France en titre devront tenter de passer l’obstacle catalan dès le tour précédent, en huitième. Un coup dur pour un club qui ambitionne toujours d’atteindre le dernier carré de la compétition. Car depuis que le Paris Saint-Germain bat pavillon qatarien, jamais le club de la capitale n’a réussi à battre les Blaugranas sur une double confrontation à élimination directe.

En quatre matches (on ne prend pas en compte les deux matches de poule disputés en 2014), Paris affiche un bilan de deux nuls pour autant de défaites. Pas de quoi abattre Edinson Cavani pour autant. Alors que les pronostics sont loin d’être favorables aux Franciliens, surtout depuis le départ non compensé de Zlatan Ibrahimovic, l’Uruguayen, que FM a rencontré à l’occasion de la présentation de l’Hypervenom III lancée par Nike, s’est dit confiant sur la capacité de son équipe à vaincre les Espagnols.

Cavani confiant pour le PSG

« La meilleure façon d’arriver au top pour ce match, c’est de bien jouer les rencontres précédentes. Nous savons tous que le PSG a une équipe pour gagner face au Barça, face au Real Madrid ou contre n’importe quelle autre équipe parce que nous l’avons démontré. C’est quelque chose de positif. Nous sommes conscients de ça. Nous savons aussi que nous devons travailler, comme c’est le cas pour chaque match. »

Mais face à l’inarrêtable trio Messi-Suarez-Neymar, comment Paris peut-il espérer un exploit ? Hormis une cascade de blessures côté catalan, un tel scénario reste difficile à imaginer. Et si le PSG comptera sur l’aide de ses recrues (Draxler, Lo Celso) pour apporter un plus à son équipe, Cavani ne voit qu’un remède pour croire en ce que beaucoup voient comme impossible. « Ce qui va nous aider à arriver en bonne condition pour ce match, c’est de continuer à nous battre en championnat et en coupe pour être au top. » Le PSG a rempli cette première partie de la périlleuse mission. Maintenant, il faut battre le Barça...