L’UEFA n’avait pas perdu de temps. Quelques heures à peine après le coup de sifflet final du mercato estival 2017, l’instance dirigeante annonçait qu’elle ouvrait une enquête sur le Paris Saint-Germain et son respect des règles du fair-play financier. Une procédure mise en place suite aux deux gros coups opérés par le club de la capitale, à savoir les signatures de Neymar (222 M€) et de Kylian Mbappé (prêt + une option d’achat de 145 M€ et 35 M€ de bonus.

Surpris par la rapidité d’exécution de l’UEFA, le PSG a ensuite appris que cette enquête avait été notamment réclamée par la Liga espagnole, elle qui avait déjà tout fait pour retarder le transfert de Neymar. Une information qui s’est vérifiée cet après-midi. Sur son site officiel, la Liga vient en effet de publier un communiqué dans lequel elle se réjouit clairement de l’initiative de l’UEFA. « LaLiga, l’association des meilleures équipes de football d’Espagne, se réjouit que l’UEFA ait ouvert une enquête formelle sur le respect du fair-play financier du PSG. L’enquête a été ouverte après que LaLiga ait sollicité des preuves au PSG et à Manchester City au mois d’août. (...) LaLiga demande à l’UEFA de poursuivre ses investigations en prenant en compte l’historique du PSG et demande à ce qu’une enquête similaire soit ouverte également avec Manchester City ».

Tebas s’en prend au PSG

Pas tendre avec Paris, ni avec Manchester City d’ailleurs, la ligue espagnole ne s’est pas arrêtée là. Devenu très « populaire » en France depuis le cas Neymar, le président de la Liga, Javier Tebas, ne s’est pas privé d’en remettre une couche sur le PSG. Et cette fois-ci, le dirigeant ibère n’a pas hésité à qualifier le club de la capitale française « d’habitué » en matière de violation des règlements de l’UEFA. Pire, il accuse les Rouge-et-Bleu d’être à l’origine de la flambée des prix du mercato depuis plusieurs années.

« Le PSG est un habitué des infractions et a violé les règles du fair-play financier de l’UEFA durant plusieurs années. Il est important que l’UEFA ne se limite pas seulement à enquêter sur les transferts récents de joueurs, elle doit aussi regarder l’historique des infractions du PSG. Ces transferts sont uniquement le résultat des années de dopage financier du PSG. Le financement du PSG et de Manchester City par les aides d’états fausse les compétitions européennes et crée une spirale inflationniste qui porte irrémédiablement préjudice à l’industrie du football ». Parisiens et Citizens apprécieront.