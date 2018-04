Après le carton du Real Madrid contre la Juventus ce mardi soir (3-0), le FC Barcelone accueille au Camp Nou une équipe italienne, l’AS Roma, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Lors du précédent stade de la compétition, les Blaugranas sont parvenus à éliminer le Chelsea d’Antonio Conte non sans mal. La Louve a, elle aussi, bien galéré pour se sortir du piège tendu par le Shakhtar Donestk. Pourtant, les deux formations se confrontent bien en quart de finale ce mercredi soir.

Concernant la forme des deux formations, le FC Barcelone caracole en tête de la Liga avec neuf points d’avance sur son plus proche dauphin, l’Atlético Madrid, et n’a toujours pas perdu une rencontre en championnat cette année. Pour le club de la Ville Éternelle, de l’autre côté des Alpes, c’est un peu plus compliqué. Les joueurs d’Eusebio di Francesco sont pour le moment troisièmes, largués par Naples (14 points), mais devançant la Lazio de deux petits points. Mais la Ligue des Champions reste une compétition à part, et voici ce que pourraient nous proposer les deux tacticiens.

Du grand classique au Barça

Côté catalan, Ernesto Valverde devra se passer des services de Lucas Digne, absent plusieurs semaines, en plus de ceux de Philippe Coutinho (non qualifié). Pour le reste, l’ancien coach de l’Athletic devrait proposer du grand classique (4-3-3) pour ce choc au Camp Nou. Marc-André ter Stegen au but, un quatuor Sergio Roberto-Gerard Piqué-Samuel Umtiti-Jordi Alba en défense, un entrejeu composé de Ivan Rakitic, Sergio Busquets et Andrés Iniesta et un trio offensif où le Français Ousmane Dembélé prendrait place aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi.

Chez les Romains, le principal absent du match est la jeune pépite turque Cengiz Ünder. Pour le reste, Eusebio Di Francesco aurait opté pour un 4-3-3 avec le Brésilien Alisson dans les cages, Florenzi, Manolas, Fazio et Kolarov pour la base arrière. Au milieu, De Rossi profite donc du forfait d’Ünder pour être aligné aux côtés de Nainggolan, quelque peu incertain toutefois, et Strootman. Devant, Perotti, Dzeko et El Shaarawy auront la dure mission de trouver la faille face à des Blaugranas annoncés comme les grands favoris de cette double confrontation.