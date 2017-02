Corrigé par le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes (0-4), le FC Barcelone est rentré KO en Catalogne. Chamboulées par cette déroute qu’ils n’ont pas vu venir, les stars blaugranas n’avaient d’ailleurs pas la mine réjouie le week-end dernier après leur succès étriqué face à la modeste équipe de Leganés (2-1). Pourtant, face aux médias, les hommes de Luis Enrique font face et s’évertuent à entretenir l’espoir d’une incroyable remontée, au Camp Nou, le 8 mars prochain.

Le premier à dégainer en ce sens a été l’Uruguayen Luis Suarez. Invisible au Parc, El Pistolero compte bien relever ce défi, mais il n’est pas le seul. Figure emblématique du club culé, Gerard Piqué est lui aussi allé de sa déclaration à l’occasion d’un événement promotionnel. Dans un premier temps, l’international espagnol (85 sélections/5 buts) a tenu à défendre son équipe, même s’il a concédé que son Barça était loin d’être flamboyant. « Cela fait un mois ou un mois et demi que nous ne pratiquons pas le football auquel on est habitués. On a encore nos chances dans les trois compétitions, même si ce sera très, très difficile en Ligue des Champions. Nous sommes concentrés sur la recherche de solutions et l’entraîneur travaille constamment dans son bureau pour en trouver. »

Le Barça sait mettre des raclées au Camp Nou

Soutien affiché de Luis Enrique, Piqué s’est ensuite permis de recadrer à sa façon les supporters barcelonais. Remplaçant contre Leganés, le Blaugrana a assisté aux sifflets des travées du Camp Nou adressés à son coach ainsi qu’au Portugais André Gomes. Un « traitement de faveur » qu’il n’a pas apprécié. « Je leur assure qu’on est encore vivants. Je demande aux gens de venir au stade. Si on remonte au score, ils auront l’air c... tout seuls chez eux. Je peux comprendre le mécontentement, mais je ne suis pas d’accord avec la façon dont il se manifeste. Je ne comprends pas les sifflets, que les gens aient la mémoire aussi courte. »

Bien décidé à tout donner sur le terrain pour sortir la tête haute de cette confrontation à venir face au PSG, Piqué peut d’ailleurs s’appuyer sur l’histoire récente du Barça pour envisager une incroyable remontée. En effet, les Culés ont déjà infligé plusieurs raclées à leurs adversaires dans leur antre mythique. Lors de la saison 2012/2013, le Barça, qui s’était incliné 2-0 à l’aller, avait su écarter l’AC Milan en huitième de finale de LdC grâce à un 4-0. En 2011/2012, toujours en 1/8e, c’est le Bayer Leverkusen qui avait mordu la poussière avec un spectaculaire 7-1. Enfin, même le Bayern Munich (4-0 en 1/4 de LdC en 2008/2009) et Chelsea (5-1 en 1/4 de LdC en 1999/2000) ont également pris cher en Catalogne. Le PSG est prévenu.