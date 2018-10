Ce soir se jouent les dernières rencontres de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Outre Monaco qui se déplace en Belgique pour affronter le Club Brugge (rencontre à suivre sur notre live commenté) et le Paris Saint-Germain qui accueille le Napoli au Parc des Princes (match aussi à retrouver sur notre live commenté), un choc va se jouer au Camp Nou. En effet, le FC Barcelone, leader dans la douleur de la Liga, accueille l’Inter Milan, qui est sorti victorieux, au bout du bout du temps additionnel grâce à Mauro Icardi, du derby milanais ce week-end (rencontre à suivre sur notre live commenté).

Cette année, le FC Barcelone n’est pas en grande forme - pour le moment - et, surtout, Ernesto Valverde devra se passer de Lionel Messi. En effet, le génial Argentin s’est fracturé un os du bras contre le FC Séville et sera indisponible pour trois semaines. Cette rencontre, entre les deux clubs avec six points dans ce groupe, sera un avant-goût du Clasico qui attend le Barça contre le Real Madrid ce dimanche (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Une semaine de tous les dangers, donc.

Le casse-tête de Valverde

Pour combler le trou laissé par l’absence de Lionel Messi, Ernesto Valverde pourrait aligner un 4-3-3. Ter Stegen, une nouvelle fois excellent ce week-end, tiendra bien sa place dans les buts. Devant lui, quatre joueurs : Alba, Lenglet, puisqu’Umtiti est toujours absent, Piqué et Sergi Roberto devraient former la défense. Busquets agira, comme à son habitude, en sentinelle avec Rakitic et Arthur, qui prend dorénavant beaucoup de place dans l’entrejeu blaugrana, devant lui. Enfin, Coutinho et Dembélé devraient occuper les ailes et tenteront de servir, au mieux, Luis Suarez.

Chez les Italiens, Luciano Spalletti devrait articuler sa formation en 4-2-3-1. Handanovic, dans les buts, Vrsaljko, De Vrij, Srkiniar et Asamoah seront chargés de contenir les offensives catalanes. Contenir, ce sera aussi le rôle du milieu intériste composé de Vecino et Brozovic. Ensuite, nous retrouverons probablement trois joueurs offensifs, Politano et Perisic sur les ailes et, surtout, Borja Valero à la baguette en soutien d’un Mauro Icardi, qui a terriblement envie de réussir face au club qui l’a un peu formé. Cette rencontre s’annonce explosive.

