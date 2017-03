Remontada, ce mot est sur toutes les lèvres barcelonaises depuis la claque infligée au FC Barcelone par le Paris Saint-Germain (4-0). Corrigé au parc des Princes, le champion d’Espagne en titre est-il capable de réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire de la Ligue des Champions ? Revigoré par les cartons signés contre le Sporting Gijon (6-1) et le Celta Vigo (5-0), le club culé aborde ce huitième de finale retour avec visage bien pus conquérant qu’à l’aller. Une tendance que n’ont cessé de clamer tous les Blaugranas passés devant les médias.

Cet après-midi, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le coach catalan Luis Enrique n’a pas dérogé à la règle. « Nous sommes à mi-chemin. Si un rival peut nous marquer quatre buts, on peut leur en marquer six. Il ne faut pas devenir fou et se dire qu’il faut marquer toutes les minutes. Ça reste un match de football. Quand le temps réglementaire sera terminé, on saura si on aura mérité de passer ou non. Il faut chercher la routine c’est ce qui fait que les joueurs arrivent au top. »

Confiant sur la capacité de ses hommes à marquer plusieurs buts, le technicien espagnol n’a pas prôné la folie dans le jeu de son équipe pour autant. En revanche, Luis Enrique a envoyé un message très clair au public du Camp Nou. D’habitude peu enclins à s’enflammer en tribunes, les socios culés devront se surpasser pour aider les leurs. « Je ne dirai pas aux supporters de se calmer, bien au contraire. Pendant le match, je ne demande rien aux socios, mais je ne veux rien de calme. Je ne pense pas que le Camp Nou sera un enfer à la façon de Liverpool parce que ce n’est pas le style culé, mais il devra être une vague de pression pour nous soutenir. On a besoin d’un Camp Nou hyper excité, hyper chaud. (...) Je suis convaincu qu’il y aura un moment, si les choses se passent bien, où on sera proche (de la qualification). » L’optimisme est plus que jamais de rigueur au Barça.