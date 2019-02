Un retour fracassant. Éliminé en quarts de finale de Coupe d’Asie des Nations avec la Corée du Sud face au Qatar, futur vainqueur de la compétition, Heung-Min Son (26 ans) est revenu en grande forme du côté de Tottenham. Sur chacune de ses quatre dernières sorties, l’attaquant a trouvé le chemin des filets. Mercredi soir encore, contre le Borussia Dortmund (3-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), le Sud-Coréen, qui adore marquer contre le club de la Ruhr (9 fois en 11 matches toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière) a mis les siens sur le chemin de la victoire.

Plus largement, sur ses 12 dernières apparitions avec Tottenham toutes compétitions confondues, le n° 7 a été impliqué sur 16 réalisations (11 buts et 5 passes décisives). Une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino, qui doit se passer de son buteur attitré Harry Kane, blessé depuis le 19 janvier. Le manager argentin peut avoir le sourire car l’ancien du Bayer Leverkusen est un véritable porte-bonheur pour les Spurs cette saison. Depuis le début de l’exercice, à chaque fois que le natif de Chuncheon marque, les Londoniens gagnent !

« La prochaine fois que Son marque, je rentre directement aux vestiaires, je me douche et j’attends la fin du match. C’est bon, c’est bien », s’est amusé le coach argentin en conférence de presse d’après-match avant de poursuivre. « Sonny a encore été fantastique, il est en forme. C’est un joueur qui apporte beaucoup de choses à l’équipe. Son sourire traduit une bonne énergie et ses performances s’améliorent match après match. Nous sommes très heureux », a lâché le technicien albiceleste.

16 - Son Heung-min has been directly involved in 16 goals in his last 12 games in all competitions for @SpursOfficial (11 goals, 5 assists). Understudy. #TOTBVB

