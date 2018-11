Grosse affiche mardi soir (21h) du côté de Giuseppe Meazza. L’Internazionale affronte le FC Barcelone dans son antre, pour cette rencontre qui s’avère décisive en vue de la première place. Déjà vainqueur des Italiens lors du premier duel, le club catalan peut effectivement sceller sa première place en cas de nouvelle victoire face à la formation de Luciano Spalletti, qui serait elle encore en bonne position même en cas de défaite. Si l’écurie de Serie A venait à l’emporter, elle reviendrait à égalité de points avec son rival du soir, ce qui relancerait totalement la course pour la tête du groupe.

Luciano Spalletti va sortir l’artillerie lourde pour venir à bout du leader du championnat espagnol. Le solide Samir Handanovic sera présent dans les cages, bien protégé par la ligne de 4 suivante : Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah. Dans l’entrejeu on retrouve un double pivot composé de Vecino et de Brozovic, avec ce trio Politano-Nainggolan-Perisic derrière l’attaquant de pointe, qui sera Mauro Icardi, l’Argentin retrouvant le club où il avait évolué dans sa jeunesse avant de filer à la Sampdoria à l’âge de 18 ans.

De son côté, Ernesto Valverde a encore quelques doutes, concernant Lionel Messi notamment. C’est Marc André ter Stegen qui occupera le poste de gardien, alors que Jordi Alba et Sergi Roberto seront logiquement alignés sur les flancs de la défense. Dans l’axe, Gerard Piqué sera toujours accompagné par Clément Lenglet, en l’absence de Samuel Umtiti. Au milieu, il faut s’attendre à un trio Busquets-Arthur-Rakitic, qui fonctionne plutôt bien en ce moment, alors que sur le front de l’attaque, on retrouvera Luis Suarez, Philippe Coutinho, alors qu’Ousmane Dembélé et Rafinha se disputeront cette dernière position vacante en cas d’absence finale de la star argentine.

