Comme prévu, l’affiche entre l’Ajax Amsterdam et la Juventus tient toutes ses promesses. Le match aller a été très disputé entre deux formations entreprenantes. Dominateurs dans le jeu, les Néerlandais ont laissé quelques espaces en défense. Cliniques, les Turinois en ont profité pour ouvrir le score juste avant la mi-temps avec une tête de Cristiano Ronaldo. Loin d’abdiquer, les Godenzonen ont réagi 30 secondes après le retour des vestiaires par l’intermédiaire de David Neres. Finalement le score est resté à 1-1 entre les deux équipes. L’espoir de participer aux demi-finales est permis de part et d’autre. L’issue de cette confrontation sera connue ce soir à l’Allianz Stadium de Turin (une rencontre à suivre à partir de 20h sur notre live commenté).

Si les deux équipes se présentent avec leurs forces vives, plusieurs éléments manquent à l’appel. Côté italien, Martin Cáceres (cuisse), Giorgio Chiellini (blessure musculaire), Mario Mandzukic (tendon d’Achille) et Mattia Perin (épaule) sont blessés et ne font pas partie du groupe turinois. Touchés, Emre Can (cheville) et Douglas Costa (cuisse) devraient malgré tout être disponibles pour ce match. À noter que Federico Bernardeschi et Blaise Matuidi pourraient manquer une éventuelle demi-finale aller en cas de carton jaune. Côté néerlandais, Hassane Bandé est forfait pour une blessure musculaire tandis que Nicolas Tagliafico est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Incertain jusque-là, Frenkie de Jong pourra tenir sa place. Néanmoins, le jeune milieu de terrain est sous le coup d’une suspension pour un éventuel prochain tour au même titre que Daley Blind, Matthijs de Ligt, Lasse Schöne, Donny van de Beek et Hakim Ziyech.

La surprise Moïse Kean

Sûr de ses forces et voulant confirmer le statut de favori de sa formation, Massimiliano Allegri devrait organiser la Juventus dans un 4-3-3 assez traditionnel. Le gardien polonais Wojciech Szczęsny devrait logiquement prendre place dans les buts alors que la défense centrale Daniele Rugani-Leonardo Bonucci qui s’est montrée performante au match aller devrait être reconduite. Les couloirs seraient laissés à João Cancelo et Alex Sandro. Au milieu du terrain, on retrouverait Miralem Pjanic en position de meneur reculé avec Blaise Matuidi et Emre Can sur les flancs. Suite au forfait de Mario Mandzukic, Moïse Kean commencerait titulaire tandis que Cristiano Ronaldo et Federico Bernardeschi prennent place sur les ailes.

Pour essayer de mettre à défaut la Juventus et rallier le tour suivant, l’Ajax Amsterdam devra faire preuve de percussion et de caractère. Erik ten Hag sera normalement fidèle à sa ligne directrice avec son 4-3-3 classique. Le portier camerounais André Onana prendrait les cages tandis que Matthijs de Ligt et Daley Blind couvriraient l’axe central. Suite à la suspension de Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui occuperait le flanc gauche de la défense et Joël Veltman se retrouverait côté droit. Frenkie de Jong et Lasse Schöne formeraient alors le double pivot avec Donny van de Beek libre de tout mouvement un cran plus haut. Les ailes seraient alors animées par David Neres et Hakim Ziyech. Enfin, Dusan Tadic devrait se positionner en pointe de l’attaque des Godenzonen.