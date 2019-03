Cette Ligue des Champions 2018-2019 réserve des surprises. La semaine dernière, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont sortis par la petite porte puisqu’ils ont été respectivement éliminés par l’Ajax Amsterdam et Manchester United. Ce mardi, une autre tête d’affiche sortira de la compétition. En effet, la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid vont s’affronter en huitième de finale retour. Il y a trois semaines, les Colchoneros s’étaient imposés 2 à 0 face à une Vieille Dame assez décevante dans l’ensemble. Mais les Bianconeri n’ont pas perdu espoir eux qui croient en une remontada comme l’a avoué Cristiano Ronado en interview.

Pour cette rencontre de gala, Massimiliano Allegri devrait opter pour un 4-3-3, lui qui doit faire sans Khedria, De Sciglio, Barzagli et Douglas Costa, tous indisponibles. Le technicien italien doit aussi se passer d’Alex Sandro, suspendu. Malgré tout, les Transalpins devraient présenter une équipe qui aura fière allure. Devant l’indispensable Szczesny, on devrait retrouver une ligne de quatre composée de droite à gauche de Cancelo, Bonucci, Chiellini et Spinazzola. Au milieu de terrain, le trio Can-Pjanic-Matuidi aura fort à faire pour prendre le dessus sur les Madrilènes. Enfin, Mandzukic, aligné en pointe, sera épaulé par Cristiano Ronaldo et Bernardeschi.

Bernardeschi ou Dybala pour épauler CR7 et Mandzukic

C’est en tout cas ce qu’annonce la presse italienne aujourd’hui. Toutefois, AS indique que Paulo Dybala pourrait être préféré à Bernardeschi. Quoi qu’il en soit, l’Atlético de Madrid devra sortir le même match qu’à aller pour espérer valider sa place pour le tour suivant et se rapprocher d’une finale à domicile au Wanda Metropolitano. Pour cette rencontre, Diego Simeone devrait miser sur un 4-4-2 lui qui doit se passer de Lucas Hernandez et Filipe Luis (indisponibles), ainsi que de Diego Costa et Thomas Partey, tous les deux suspendus. Ainsi, sans grande surprise, Jan Oblak devrait être titularisé dans les buts.

Pour l’aider à conserver ses cages inviolées, il pourra compter sur le quatuor Arias-Gimenez-Godin- Juanfran. Dans le cœur du jeu, Koke, Saul, Rodrigo et Lemar iront au combat. Enfin, avec la suspension de Diego Costa, Alvaro Morata devrait débuter aux côtés d’Antoine Griezmann. Face à son ancien club, l’international espagnol aura à cœur de briller lui qui s’est bien intégré chez les Colchoneros. Il reste d’ailleurs sur une série de 3 buts inscrits lors de ses deux derniers matches. Une bonne nouvelle pour l’Atlético d’autant que Grizou n’a plus marqué depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues. Inutile de dire que le Français aimerait mettre un terme à cette série ce soir au Juventus Stadium (match à suivre sur notre site en live commenté).