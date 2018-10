Expulsé sur le terrain de Mestalla le 19 septembre dernier lors de son premier match de Ligue des Champions avec la Juventus, Cristiano Ronaldo (33 ans) a croisé les doigts pour que l’UEFA ne lui inflige pas une sanction trop lourde qui l’aurait empêché de retrouver le public d’Old Trafford. Suspendu un match, CR7 avait donc retrouvé le sourire. Malheureusement pour lui, un scandale d’ordre privé (accusation de viol) a éclaté entre temps. Annoncé en conférence de presse d’avant-match, le Portugais se savait attendu par les journalistes, mais pas seulement pour son grand retour dans le théâtre des rêves.

Face aux médias, le numéro 7 de la Vieille Dame a commencé à répondre aux premières questions sur le Ballon d’Or et ses débuts à la Juve. « Je pense que ce n’est pas le plus important. Je ne suis pas obsédé par les prix individuels. Je dois me concentrer. Mon adaptation se passe bien, l’équipe est fantastique. Les récompenses individuelles ? Ça aide bien sûr, mais pas d’obsession, j’ai gagné beaucoup de trophées donc pas de problème. (...) Je suis si heureux d’être à la Juve. Je dois encore m’adapter à l’équipe, au championnat. C’est différent, mais j’adore. Mes coéquipiers m’aident. Tout le monde m’aide ».

Ronaldo est un homme heureux

Mais très rapidement, le sujet qui brûlait toutes les lèvres a été évoqué. Tout d’abord de manière implicite. Face à cet impressionnant battage médiatique, Ronaldo se considère-t-il toujours comme un exemple ? « Je sais que je suis un exemple sur et en dehors du terrain. Donc je souris, je suis un homme heureux. Je joue dans un club fantastique. Le reste (son affaire privée) n’interfère pas », a-t-il sobrement commenté avant d’être relancé plus explicitement sur le sujet.

« Vous n’avez pas écouté ce que j’ai dit. Je suis un homme heureux. Nous avons fait un communiqué il y a deux semaines. Bien sûr que je ne vais pas mentir à ce sujet (sur le fait que ce ne soit pas sa meilleure période). Mes avocats sont confiants et moi aussi. Le plus important c’est que je profite du foot et de ma famille. Pour le reste, des gens s’en occupent. La vérité finit toujours par l’emporter ». On n’en saura pas plus. Et demain face à Manchester United (match commenté en direct sur notre site), l’ancienne star du Real Madrid cherchera sans doute à faire davantage parler de lui grâce à sa performance...