« Tripla Joya ». La Gazzetta dello Sport est allé droit au but pour saluer la prestation pleine de Paulo Dybala, dit La Joya, face à la victime expiatoire du groupe H les Young Boys de Berne. Avec son triplé, dont un splendide but sur une ouverture délicieuse de Bonucci, il a offert une victoire facile aux siens et surtout fait oublier l’absence de Cristiano Ronaldo, suspendu. Devenu le 4e joueur de l’histoire de la Juventus Turin à réaliser un hat-trick en Europe (avec Del Piero, Inzaghi et Vidal), Dybala avait surtout besoin d’un match référence pour lancer une saison partie sur de mauvaises bases.

Initialement titulaire, il n’a pas su s’adapter à la présence de Cristiano Ronaldo. Les premiers matches gagnés de la Juventus l’ont été à l’arrachée, sans séduire, et l’entraîneur Massimiliano Allegri avait ensuite préféré mettre Mandzukic. Bernadeschi a, en parallèle, marqué des points, et de jolis buts, ce qui a réduit le temps de jeu de la Joya. Enfin buteur en Serie A le 26 septembre dernier face à Bologne, il a cette fois pleinement profité de l’absence de Cristiano Ronaldo pour briller.

« Affiner mon entente avec Cristiano »

« Je voulais faire un match comme celui-ci. Le banc de touche ? Bien sûr, je veux toujours jouer. L’année dernière, c’était tout le contraire, j’avais commencé en marquant beaucoup de buts puis j’avais calé. Cette année, ma mise sur le banc m’a fait travailler, me concentrer davantage. Je dois affiner mon entente avec Cristiano mais je pense que nous travaillons très bien. Aujourd’hui, même sans Cristiano, nous avons disputé un excellent match d’équipe. Sans lui, ce n’est pas facile mais nous devons rester concentrés », a déclaré Dybala après la rencontre. Libéré, il doit désormais apprendre à cohabiter avec CR7. Pas la tâche la plus simple il est vrai.

La question se pose donc pour Massimiliano Allegri, qui va devoir jongler entre ses différents éléments offensifs. Hier, il avait installé un 3-4-3 avec Bernadeschi et Dybala en électrons libres derrière Mandzukic. Un des trois devra sortir de l’équipe avec le retour de l’international portugais. Grâce à son triplé, qui permet à la Juventus de poursuivre son étourdissant et inédit début de saison (8 victoires en 8 matches, toutes compétitions confondues), Paulo Dybala a placé ses pions.