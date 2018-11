C’est le choc de cette quatrième journée de la Ligue des Champions : la Juventus Turin accueille en Italie, dans son antre, Manchester United (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). C’est aussi l’occasion pour Paul Pogba de revenir à Turin ! Lors de la rencontre aller, la Vieille Dame avait largement dominé son sujet mais ne s’était imposé que sur le score d’un but à zéro sur une réalisation de Paulo Dybala après un excellent travail de Cristiano Ronaldo sur le côté droit de la surface mancunienne.

Les Red Devils n’avaient pas franchement réussi à inquiéter le portier polonais de la Juve et devront donc redoubler d’efforts, cette fois à, l’extérieur, pour espérer quoique ce soir dans cette confrontation. Solide leader du groupe H, la Juventus Turin, en cas de victoire,serait alors qualifiée pour le tour suivant et aussi assurée de terminer première de son groupe, et cela, quels que soient les résultats des deux dernières rencontres de cette fameuse poule H.

Manchester United privé de Lukaku

La Vieille Dame devrait, selon la composition publiée dans les colonnes de Tuttosport, se présenter dans un 4-3-3, avec Szczęsny dans les cages. Devant lui, l’habituelle défense, composée de Cancelo, Bonucci, Chiellini et Alex Sandro. Au milieu, Blaise Matuidi est annoncé remplaçant, au profit de Bentancur, qui accompagnerait donc Pjanic et Khedira. Devant, on retrouve le trident en forme, Cristiano Ronaldo-Dybala-Cuadrado.

Pour contrer ce redoutable onze, José Mourinho devra faire sans Romelu Lukaku, blessé. Selon le Manchester Evening News, on pourrait donc voir à l’oeuvre un trio Rashford-Martial-Lingard. Reste à savoir qui de Martial ou Rashford occupera réellement l’axe. Au milieu, sont annoncés titulaires Matic, Herrera et bien sûr Paul Pogba pour son retour à Turin. Enfin, pour protéger les buts gardés par De Gea, on retrouvera le quatuor Shaw, Lindelof, Smalling et Young. Que le spectacle commence !

