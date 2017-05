Monaco était en quête d’un exploit sans précédent pour le football français. Battus 0-2 à l’aller à Louis II, les Asémistes n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter pour avoir une chance de se hisser en finale. La tâche s’annonçait presqu’impossible puisque Jardim devait en même temps se passer des services au coup d’envoi de Lemar et Fabinho, tous remplaçants alors que Dirar se blessait à l’échauffement et devait céder sa place à Mendy. Ainsi, l’ASM se présentait en 3-4-3 avec Sidibé et Mendy sur les côtés de la ligne de 4 devant une défense Raggi-Glik-Jemerson. Devant, c’est le trio Silva-Falcao-Mbappé qui était choisi. En face, la Juve aussi évoluait en 3-4-3 avec une attaque composée de Mandzukic, Dybala et Higuain. Khedira aussi était titulaire avec Pjanic au milieu.

Dans un Juventus Stadium archi-comble et aux allures de forteresse imprenable (la Juventus n’y a plus perdu depuis août 2015 toutes compétitions confondues), Monaco réalisait pourtant une belle entame de match. Le dispositif tactique gênait les Italiens et cela offrait quelques situations dont cette frappe en angle fermée de Mbappé qui terminait sur le poteau (5e). Même si le jeune Français était signalé hors-jeu, ça sonnait comme un avertissement, d’autant qu’une lourde frappe de Falcao dès 25 mètres léchait la barre (7e). Des promesses monégasques qui n’auront pas de suite car malgré la sortie sur blessure de Khedira, remplacé par Marchisio (11e), la Vieille Dame reprenait le dessus, calmant les ardeurs adverses et piquant dès qu’elle en avait l’opportunité.

Deuxième finale pour la Juve en trois saisons

Les Turinois jouaient juste tout en profitant des erreurs monégasques qui s’accumulaient. Glik sauvait son camp après ce piqué de Higuain (22e). Puis, c’est Subasic qui réalisait une parade magistrale face à Mandzukic (25e) alors que Raggi taclait dans les pieds de Pjanic seul face au but (28e). Forcément cela finissait par craquer avec ce but marqué en deux-temps par Mandzukic (1-0, 33e). Le portier asémiste jouait de nouveau les héros face à Higuain (37e) et Dybala (44e) mais il s’inclinait à nouveau sur la magnifique volée de Dani Alves (2-0, 45e). Alors que Monaco avait eu deux situations (42e, 43e), le club du Rocher prenait un coup sur la tête juste avant la pause. De retour des vestiaires, la Juve accélérait à nouveau et rendait fou certains Monégasques, tel que Mendy qui écopait d’un jaune pour avoir tiré en direction de l’arbitre de touche (51e).

Pas vraiment à son aise en première mi-temps, Jemerson revenait dans les pieds d’un Cuadrado qui se présentait face à Subasic (55e). L’ASM repassait en 4-4-2 avec la sortie de Mendy pour Fabinho, Sidibé repassant à gauche, et montrait un peu de fierté en cette dernière demi-heure. Sur une offrande parfaite de l’ancien Lillois, Mbappé perdait son duel face à Buffon (67e). Le jeune prodige se rattrapait quelques instants plus tard en trouvant enfin le fond des filets sur ce service de Moutinho où il n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but (2-1, 69e). La réduction de l’écart rendait la fin de match tendue avec notamment une énorme semelle de Glik sur Higuain qui aurait dû valoir un rouge au Polonais. Peu importe pour les Turinois qui se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions pour la seconde fois en trois saisons. Le magnifique parcours de l’ASM s’arrête là alors qu’il avait tout de même commencé le 27 juillet dernier.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

L’homme du match : Dani Alves (8) : un OVNI tout simplement. Certains le pensaient cramé à son arrivée et ce soir, il a encore mis tout le monde d’accord. Il a aspiré l’âme de Mbappé à plusieurs reprises. Offensivement c’est lui qui donne le but à Mandzukic (33e) et qui double la mise d’une sublime reprise de volée (45e). Ses centres sont constamment dangereux. Il s’est éteint légèrement en seconde période.

Juventus :

Buffon (5) : il rate complètement son début de match, avec une sortie ratée (2e), qui aurait pu coûter très chère à son équipe. Après quelques passes fébriles, il est revenu au niveau et a moins été sollicité. Pour lui, la seconde mi-temps était plus que tranquille, à part une frappe de Mbappé qu’il met en corner (67e). Sur le corner qui suit, l’Italien doit s’incliner devant... Mbappé (69e). Le roc n’aura pas fait son meilleur match de la saison, sans être excellent, ni catastrophique.

Barzagli (6) : durant les vingt premières minutes, il était complètement dépassé par les accélérations de Mbappé mais surtout par celle de Mendy. Petit à petit, son équipe a pris le dessus sur Monaco, et lui avec. Il avait pour rôle de prendre Mbappé au marquage et il l’a plutôt bien fait. Remplacé par Benatia (85e).

Bonucci (6,5) : il est impressionnant dans les relances, il les réussit pratiquement toutes. C’est le pilier de cette défense centrale. Si la Juventus a seulement encaissé trois buts dans la compétition, c’est en grande partie grâce à lui. Falcao, pourtant en forme, n’a pas vu le jour. Il est averti (73e).

Chiellini (6,5) : le défenseur italien était encore une fois présent dans les duels aériens, notamment en début de match. On a du mal à savoir comment il fait pour ne pas mettre le cuir dans ses buts après un centre de Mendy, quelle interception (42e). Il se permet même de remonter son bloc balle au pied à plusieurs reprises.

Pjanic (5,5) : l’ancien Lyonnais a été moins en vue que lors de ses dernières sorties. Techniquement il est au-dessus du lot. Il aurait pu y aller de son but mais sa frappe est contrée in extremis par Raggi (28e). Lors du second acte, son placement aura été très important pour gêner les Monégasques.

Khedira (non noté) : le milieu de terrain allemand n’a pas de chance. Privé de match aller car suspendu, l’Allemand s’est blessé sur une accélération (8e) et doit céder sa place à Marchisio (5) (11e) dans la foulée, qui a eu du mal à se mettre au diapason. Pas de grossières erreurs cependant, il s’est contenté d’être propre dans ses transmissions.

Alex Sandro (6) : il a été plus discret que d’habitude, surtout offensivement. Ses coéquipiers passaient surtout sur le côté droit et pas sur son côté gauche. Défensivement par contre il a été au top, ni Silva ou Falcao, ni même Sidibé n’ont réussi à déborder.

Dybala (7,5) : quel joueur ! C’est la classe mondiale malgré son jeune âge. Précis dans ses décalages et ses transmissions, il a fait mal ce soir. Devant le but il a un peu pêché (15e, 44e), mais toutes les actions bianconeri passent par lui. Techniquement au-dessus. Remplacé par Cuadrado (53e), qui peut aggraver la marque mais il bute sur Jemerson (55e).

Higuain (7) : après un début de match compliqué, c’est lui qui a la première grosse occasion. Il lob Subasic et c’est Glik qui lui enlevait le but (22e). Quelques minutes plus tard il frappe en bout de course, sans réussite (37e). Redoutable devant le but, il est aussi capable de mettre des bons ballons comme cette passe pour Mandzukic (25e). Hormis une frappe (57e), l’Argentin n’a pas fait une grosse deuxième partie de rencontre et s’est surtout fait remarquer pour son duel avec Glik.

Mandzukic (6,5) : discret mais buteur. Un match à son image. Dans le jeu, ce n’est pas lui le plus impressionnant mais il est indispensable comme ce décalage de la tête pour Dybala (15e). Après avoir raté un duel avec Subasic (25e), c’est lui qui surgit pour ouvrir le score en deux temps (33e). Il a complètement disparu par la suite.

Monaco :

Subasic (6,5) : le Croate a longtemps permis aux siens d’y croire un peu. Décisif face à Higuain (37e), Dybala (44e) et Mandzukic (25e), il ne peut rien face à son compatriote alors qu’il avait déjà repoussé sa première tentative (33e). Sa sortie sur le but de Dani Alves n’est pas exempte de tout reproche, mais la volée du Brésilien est magnifique aussi (45e). Pour le reste, son jeu long a été utilisé avec efficacité à quelques reprises.

Raggi (4) : il a probablement été le défenseur le moins en difficulté ce soir. Il s’offre un très bon début de match avec des bonnes protections de balle (6e, 17e), un retour salvateur dans les pieds de Pjanic (28e) mais il a fini par abdiquer face aux velléités turinoises. Il est notamment dépassé sur l’ouverture du score (33e) et sur l’occasion de Dybala (44e). En seconde période, il a pris l’eau, notamment dans l’engagement physique où il a perdu la plupart de ses duels.

Glik (3,5) : lui aussi réalise une bonne entame de match en effectuant quelques interventions utiles en anticipant des passes adverses (10e, 12e). Il sauve aussi son camp sur ce piqué manqué par Higuain (22e) et sort bien sur ce centre de Dani Alves (53e) mais les attaquants de la Vieille Dame l’ont dépassé au final. Un peu lent sur cette opportunité d’Higuain (37e), le Polonais a souffert. Ses relances n’ont pas toujours fait du bien aux siens (29e). Il aurait pu prendre rouge en marchant sur la cuisse d’Higuain (71e)

Jemerson (2,5) : une catastrophe en première mi-temps. A lui tout seul, il n’est pas loin de saborder son équipe. Il rate son interception face à Higuain (22e) et se met en difficulté tout seul contre Pjanic (23e). Son jeu long n’a pas été bon (20e), tout comme ses relances courtes (24e). Le Brésilien a légèrement rectifié le tir en seconde mi-temps comme sur ce tacle sur Cuadrado (55e) mais c’était trop tard pour son équipe qui avait déjà vu passé le cyclone à de trop nombreuses reprises dans sa surface.

Sidibé (4) : l’ancien Lillois n’a pas réalisé un bon match. Déjà, il ne fait pas une grosse entame de rencontre en se précipitant sur plusieurs situations ce qui a fait perdre des ballons importants à son équipe. Jamais par la suite, il n’a réussi à faire la différence sur son côté droit, ni même d’apporter quelque chose. Il est aussi mal placé sur l’ouverture du score (33e) ou met trop de temps à prendre une décision sur cette bonne situation (40e). Il est passé en latéral gauche après la sortie de Mendy et offre une balle de but à Mbappé (67e).

Moutinho (5) : il se distingue en début de match par des lancements de jeu efficaces et une frappe qui aboutit sur l’occasion de Mbappé (5e) mais il a disparu bien trop vite en étant privé de ballon. Il a beaucoup couru après le milieu de la Juventus et s’est efforcé à défendre sans efficacité. Il a trop souvent été passé sans difficulté ce qui a mis son équipe dans le dur. Il a récupéré un peu plus le cuir en seconde période et a même offert une passe décisive à Mbappé (69e).

Bakayoko (4,5) : après vingt premières minutes intéressantes avec des gestes de classe (19e) qui lui ont servi à bien relancer, le néo international tricolore a fini par être rapidement dépassé dans l’engagement. Il n’a pas su maintenir non plus sa justesse technique et a perdu des ballons importants. A noter tout de même qu’il n’a jamais lâché le morceau alors même que son équipe avait déjà baissé pavillon. Remplacé par Germain (78e) qui n’a pas réussi à se montrer.

Mendy (4,5) : disponible sur son côté gauche, celui qui a remplacé Dirar au pied levé a montré quelques-unes de ses qualités avant de sombrer, comme le reste de son équipe par ailleurs. Il a su apporter le surnombre et sa touche technique comme avec ce centre dangereux (42e). Moins bien en défense où il est en retard pour s’aligner sur l’occasion de Mandzukic (25e). Averti pour avoir dégagé le ballon sur l’arbitre de touche (51e) et remplacé par Fabinho (55e) qui n’a pas réussi à peser sur la fin de rencontre malgré quelques ballons récupérés.

Silva (4,5) : aligné derrière les deux attaquants au coup d’envoi, le Portugais a réussi à amorcer quelques situations de contre, mais il n’a pas toujours joué juste (21e, 35e) et dans le bon tempo. Et pour cause, avec un collectif largement dépassé, il a été contraint de redescendre très bas sur le terrain et son influence s’en est ressentie. Remplacé par Lemar (70e) qui a apporté un peu en cette fin de match alors que le score était quasiment scellé.

Falcao (4) : une grosse frappe pour s’illustrer d’entrée (7e) et c’est à peu près tout car plus jamais il n’a eu de ballon exploitable par la suite. Avec un onze qui ne s’est presque jamais procuré de situations, difficile de se mettre en évidence. De plus, ça n’a pas été simple d’aller chercher des ballons aériens face la BBC défensive de la Vieille Dame. Averti (40e), il manque tout de même de peu de reprendre ce centre de Mendy (42e) et aurait pu obtenir deux penalty (3e, 71e).

Mbappé (6) : très remuant dès le début du match, il a mis le feu sans attendre dans la défense italienne, frappant même sur le poteau alors qu’il était finalement signalé hors-jeu (5e). Bien serré tout au long de la rencontre, il aura tout de même été le Monégasque le plus dangereux avec une frappe en angle fermé (43e), un duel perdu face à Buffon (67e) avant de marquer à bout portant sur un centre de Moutinho (69e). Il devient ainsi le plus jeune joueur à marquer dans une demi-finale de Ligue des Champions.