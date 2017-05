Y croire et tout donner, voilà l’objectif de l’AS Monaco pour la demi-finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Le 0-2 encaissé au stade Louis II la semaine dernière a évidemment grandement hypothéqué les chances de qualification pour la finale mais il reste malgré tout la seconde manche à jouer dans un Juventus Stadium quasiment imprenable (aucune défaite depuis août 2015). La tache est immense pour les hommes de Leonardo Jardim, qui vont au moins essayer de développer leur jeu, pas assez vu lors du match aller.

On se dirige donc vers le 4-4-2 classique de Jardim, avec Falcao et Mbappé en pointe, soutenus par Lemar et Bernardo Silva sur les ailes et le milieu Bakayoko-Fabinho. Du grand classique donc pour l’ASM, qui devra parvenir à prendre le dessus dans l’entrejeu pour espérer un résultat positif. C’est en défense que cela se complique. Comme à l’aller, l’incertitude concerne Benjamin Mendy. Le latéral gauche, si important dans le dispositif monégasque, débutera uniquement s’il est à 100 %, ce qui n’était pas encore le cas hier. S’il n’est pas là, Sidibé glisserait côté gauche, tandis que Dirar serait de nouveau titulaire à droite.

Equipe type pour la Juve

Du côté de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri n’a aucune raison de changer le système qui a si bien fonctionné lors du match aller. Il avait alors remisé son 4-2-3-1 pour revenir au 3-4-3. Devant un Buffon toujours impérial, la triplette Barzagli-Bonucci-Chiellini devrait donc être reconduite. La bonne nouvelle, pour les tifosi turinois, s’avère être le retour de Sami Khedira, remplacé par Marchisio la semaine passée. L’international allemand retrouvera Miralem Pjanic dans l’entrejeu.

Enfin, le trident offensif de l’aller va également être reconstitué. Auteur d’un doublé à Louis II, Gonzalo Higuain sera bien là, accompagné de la pépite Dybala et du combatif Mandzukic. Un bien beau onze de départ, que l’ASM devra vaincre par deux buts d’écart pour continuer à rêver. La dernière équipe à avoir battu la Juve de la sorte ? Le Bayern Munich de Jupp Heynckes en 2013, qui s’était imposé 2-0 à Turin en quart de finale avant de remporter l’épreuve.