Grâce à un gros travail de Vinicius Jr sur le côté gauche, Karim Benzema est entré un peu plus dans l’histoire de la Ligue des Champions ce mercredi. Sa frappe limpide du droit permettait au Real Madrid d’ouvrir le score sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam alors que les Néerlandais réalisaient une prestation très solide (score final 1-2, 8e de finale aller). Ce but ouvre également les portes d’un cercle très fermé à l’attaquant français.

L’international tricolore (81 sélections, 27 réalisations) est devenu le quatrième joueur à inscrire 60 buts ou plus en Ligue des Champions. Seuls Raul (71), Lionel Messi (106) et Cristiano Ronaldo (121) ont fait mieux que le natif de Bron. Son 19e but de la saison toutes compétitions confondues le fait entrer encore un peu plus dans l’histoire de la Casa Blanca aussi.

Dans l'histoire de la C1 et du Real

Avec 52 réalisations en compétitions internationales sous le maillot merengue (48 en C1, 1 en Supercoupe d’Europe et 3 en Mondial des Clubs), il égale le total d’un certain Alfredo Di Stefano, véritable légende madrilène. Seuls Raul (71) et Cristiano Ronaldo (113) le devancent dans ce prestigieux classement, où Hugo Sanchez (23) et Ferenc Puskas (37) semblent déjà loin.

Marca parie même que l’ancien Lyonnais terminera son exercice en battant son record de buts sur une saison avec le Real Madrid (32 en 2012/13). Il faudra pour cela qu’il retrouve sa fraîcheur physique. Sorti par précaution mercredi, KB9 vient de démarrer 18 des 19 derniers matches du Real. Pour qu’il continue à marquer, Santiago Solari doit le ménager.