Et de 57 ! En ouvrant le score mardi soir, au Santiago Bernabeu, contre le Viktoria Plzen (2-1, 3e journée de Ligue des Champions), Karim Benzema a porté son total à 57 buts en carrière dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un chiffre significatif qui permet à l’attaquant du Real Madrid de gagner une place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la C1. Dépassant le Néerlandais Ruud van Nistelrooy, le Français est désormais 4e, derrière Cristiano Ronaldo (120), Lionel Messi (103) et Raul (71).

En débloquant son compteur but cette saison en C1, le natif de Bron a enchaîné sa quatorzième saison avec au moins une réalisation inscrite dans le tournoi. Une preuve de plus de son incroyable régularité dans cette épreuve phare. Cette compétition, KB9 l’adore. Avec 88 matches disputés sous le maillot madrilène, il est devenu mardi soir le 8e joueur à avoir disputé le plus de rencontres avec l’écurie merengue, derrière Iker Casillas (152), Raúl (132), Sergio Ramos (116), Roberto Carlos (109), Cristiano Ronaldo (101), Guti (99) et Marcelo (91). Soit un ratio assez impressionnant de 0,51 but marqué par match en LdC avec la Casa Blanca !

« Je sais que je dois marquer plus de buts »

Le sentiment du devoir accompli, l’ancien Lyonnais (12 buts en 19 matches en C1 sous le maillot des Gones) s’est d’abord montré collectif en zone mixte à l’issue de sa performance. « Oui, c’était important de gagner après trois ou quatre mauvais matches. Nous sommes bien, avec beaucoup de confiance. Ce n’était pas un match si facile. C’est bon pour la confiance et pour préparer le prochain match qui arrive très vite », a-t-il confié, relayé par les médias du Real Madrid, défendant son coach Julen Lopetegui face aux critiques.

« Nous avons confiance en l’entraîneur, nous sommes derrière lui. Tout n’est pas toujours la faute de l’entraîneur, c’est parfois aussi de la faute des joueurs, nous devons en faire davantage sur le terrain. C’est un bon entraîneur et nous allons travailler ensemble pour continuer à gagner », a-t-il assuré, avant de se pencher sur son cas personnel. « Je sais que je dois marquer plus de buts. J’ai ça en tête, c’est une motivation et je vais travailler pour », a-t-il conclu. Ça promet !