Tout le Paris SG s’attendait à souffrir face à la fameuse MSN (Messi, Suarez, Neymar). Finalement, sur la pelouse du Parc des Princes, c’est le FC Barcelone qui a été mis au supplice par la ligne d’attaque parisienne - composée d’Angel Di Maria, Julian Draxler et Edinson Cavani - qui a signé les quatre réalisations de la rencontre (4-0, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Présent en conférence de presse, Unai Emery leur a évidemment rendu hommage.

« Angel Di Maria et Edinson Cavani sont des joueurs déjà chevronnés, Draxler est un jeune, qui est venu grandir avec nous. Mais que les joueurs aient 17 ou 35 ans, ils ne doivent pas perdre la faim et la passion du travail. La connexion de ces trois joueurs a été très bonne mais aussi grâce au travail des autres joueurs. C’est une satisfaction de plus, mais il faut continuer à avoir de l’exigence », a-t-il évidemment savouré dans l’auditorium du Parc. El Fideo, auteur d’un doublé fantastique, avait lui aussi le sourire en zone mixte.

Unai Emery et Marquinhos s’enflamment, Luis Enrique s’incline

« Marquer deux buts le jour de mon anniversaire, c’est couronner une nuit idéale. Nous avons fait le match parfait et nous méritions ce résultat », a-t-il lâché, relayé par Olé. Marquinhos, lui, a salué la prestation, ponctuée par un but, de l’international allemand arrivé cet hiver en provenance du VfL Wolfsbourg. « Julian est un joueur différent, il est jeune encore. C’est une bonne recrue pour le PSG. On voit quand il a le ballon, qu’il a quelque chose, il fait des choses fantastiques, on est très content de l’avoir avec nous », a apprécié le Brésilien.

Enfin, le Matador, qui a confirmé son excellente forme cette saison en parachevant le succès, était évidemment satisfait. « Depuis 4 saisons que je suis à Paris, nous avons fait des grands matchs, mais cette victoire a une saveur un peu particulière, en raison du sens de cette journée pour moi (il fêtait aussi son anniversaire). Nous sommes tous très heureux, nous avons fait un grand travail », a-t-il confié au micro de beIN Sports. Adversaire malheureux de ce mardi soir, Luis Enrique n’a pu que s’incliner face à ce trio redoutable d’efficacité et intenable. « Je n’ai pas été surpris par le niveau des attaquants parisiens. Ils ont sur le banc des solutions. Di Maria notamment a évolué à un très haut niveau », a-t-il conclu. Tout est dit. Pourvu que ça dure pour le PSG et Emery.