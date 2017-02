Ce Manchester City-Monaco aura été un drôle de match pour Radamel Falcao. Avant même la rencontre, les journaux anglais alimentaient le débat à son sujet, soulignant ses bonnes statistiques cette saison mais rappelent ses deux années fantomatiques à Manchester United puis Chelsea. La rencontre lui a permis de répondre de manière étincelante, avec deux buts, dont un extraordinaire, mais aussi un penalty manqué. Pour les fans anglais qui restaient sur l’image d’un joueur sur le déclin, le contraste a dû être saisissant.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim a tenu à féliciter son joueur et à redire toute l’admiration qu’il lui porte. « Je crois que Falcao est un grand attaquant. Ca n’a pas marché très bien pour lui en Angleterre. Mais il a démontré plusieurs fois que c’est un grand buteur, un grand attaquant », a-t-il assuré. Titularisé avec le jeune Mbappé, Falcao a fait parler son expérience et a surtout montré qu’il était encore capable de rivaliser physiquement dans les joutes de Ligue des Champions.

Un grand match malgré le penalty raté

Certes, il y a cette perte de balle, après le penalty manqué, qui précède le 2e but mancunien, où Subasic se montre coupable d’une grosse faute de main. Mais Falcao l’a fait oublier avec son second but, splendide, et aurait pu tripler la mise sans une parade de Caballero. Mine de rien, il a inscrit son 15e but lors des 15 dernières rencontres toutes compétitions confondues avec l’ASM. En zone mixte, le joueur a réagi à son penalty manqué. « Oui, un peu de déception, mais c’est comme ça le foot. »

Avant d’expliquer, quelques mètres plus loin, qu’il avait réalisé « un grand match ». On ne peut pas lui donner tort, tant, au-delà de ses buts, il s’est battu sur le terrain mancunien, ne rechignant pas à sa part de pressing. Avec sa prestation de haute tenue, le Colombien a enfin pu faire admirer à l’Angleterre le grand buteur qu’il est redevenu. Sous le maillot d’un club français.