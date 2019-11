La fête a été gâchée. Mardi soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 3 à 1 face à Benfica lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre où Memphis Depay a de nouveau été buteur, lui qui reste donc sur une série de 5 buts lors des 4 dernières sorties des Gones (1 but face à Metz, 1 but face à Benfica à l’aller et au retour, un doublé face à Toulouse). Auteur de son 50ème but sous le maillot lyonnais, le Néerlandais a vécu une fin de soirée un peu moins réussie. Touché à la cuisse, il est sorti à la mi-temps et cela s’est ressenti, puisque son équipe a été un peu moins bien. Après la rencontre, Memphis Depay est passé très rapidement devant les journalistes présents en zone mixte. Stoppé par eux, il a simplement déclaré "pas ce soir", la mine fermée. Quelques instants plus tard, Rudi Garcia donnait de ses nouvelles sur RMC.

« Même si Memphis aurait aimé reprendre, je n’ai pas voulu prendre de risque. Quand vous perdez votre leader technique, vous redonnez un nouveau souffle à l’équipe adverse. Il était hors de question de prendre des risques. Sur une dernière accélération en fin de première période, il a senti quelque chose ». Le président Jean-Michel Aulas, lui, ne cachait pas son inquiétude sur le plateau de RMC Sport. « On va attendre qu’il passe des examens demain mais la tendance n’est pas très bonne. Comment faire sans lui ? Il faudra trouver des solutions, c’est le coach et Juninho qui vont les trouver. On a vu quelques fois des joueurs s’exprimer encore mieux quand ils ont des responsabilités. J’ai senti que les joueurs étaient touchés à la mi-temps lorsque Memphis est sorti. Et c’est encore pus beau pour Memphis ».

Ses coéquipiers sont également inquiets, eux qui espèrent compter sur lui dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. C’est le cas de Lucas Tousart. « Je ne sais pas pour sa blessure, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous parler de la gravité de sa blessure. Je pense que des examens vont être passés demain. Ils pourront vous en dire plus. C’est embêtant pour nous si Memphis ne peut pas jouer dimanche (...) C’est vrai qu’il avait fait une super première mi-temps. Il nous a apporté de l’allant dans notre jeu et du liant. C’est vrai que c’était embêtant de ne pas l’avoir en deuxième période. On espère qu’il sera rétabli pour le match contre Marseille ». Jeff Reine-Adelaïde, lui, garde bon espoir. « On n’en a pas discuté (de sa blessure). Peut-être qu’il sera là dimanche. Ce n’est pas encore une mauvaise nouvelle. On va savoir ça dans les prochains jours ». On en saura un peu plus après les examens que Memphis passera demain. Avec ou sans lui, Lyon a bien l’intention de faire tomber l’OM à l’Orange Vélodrome.