Battu à Anfield dans les tous derniers instants de la rencontre (2-3), le Paris Saint-Germain est reparti de Liverpool la queue entre les jambes. Et si les joueurs ainsi que Thomas Tuchel n’ont pas caché leur sentiment de déception, criant parfois à l’injustice, la prestation d’ensemble des Rouge-et-Bleu n’a dupé personne. Une équipe dépassée dans l’engagement, de grosses carences à certains postes, un duo Neymar-Mbappé pointé du doigt : les hommes de Thomas Tuchel ont encore une fois flanché face à un ténor de la scène européenne.

Un nouvel échec parisien face à un grand d’Europe

Depuis 2012 et le retour du club de la capitale en Ligue des Champions sous l’ère qatarie, le bilan n’est d’ailleurs pas très flatteur. En treize confrontations à l’extérieur face à un grand d’Europe, Paris ne s’est imposé qu’une seule fois (à Chelsea le 9 mars 2016) pour trois matches nuls et surtout neuf défaites ! Une réalité qui fait vraiment tache pour une formation ayant pour principal objectif de soulever le plus rapidement possible la Ligue des Champions. Bien entendu, il serait malhonnête d’affirmer dès à présent que les Parisiens n’ont aucune chance de remporter le Graal en fin de saison, mais toujours est-il que chacun de leurs couacs en Ligue des Champions est l’occasion rêvée pour les observateurs étrangers de tacler le projet QSI.

Et à ce petit jeu, si les Espagnols ont vécu l’extase en 2017 avec la remontada du Barça au Camp Nou, les Anglais s’en sortent bien eux aussi. Après s’être régalés de la qualification de Chelsea (2-0) pour les demi-finales en 2013/2014 alors que les hommes de José Mourinho s’étaient inclinés 3-1 à l’aller, les médias britanniques ont également apprécié la victoire de Manchester City lors du « Pétrolico » en 2016. Mais depuis que le club de la capitale est doté de la fameuse MCN, les critiques ont redoublé d’intensité. La saison passée, l’impuissance parisienne face à un Real Madrid loin d’être à son meilleur niveau (Neymar était absent au match retour) en huitième de finale a une nouvelle fois fait passer le PSG pour la risée de l’Europe. Six mois plus tard, les Anglais ne se sont donc pas gênés pour en remettre une couche.

Les Anglais se paient le PSG

Premier à dégainer, The Independent a mis les pieds dans le plat. « La défaite du Paris Saint-Germain à Liverpool soulève des interrogations sur la bande de super égos de Thomas Tuchel. (...) La soirée de mardi à Anfield a montré ce que représente la Ligue des Champions pour un club comme Liverpool », alors que le PSG y est qualifié de simple « équipe ». Et ce n’est pas tout. « Pour les champions français, ce n’était pas juste une soirée compliquée que n’importe quelle équipe peut vivre à Anfield, mais une nouvelle nuit sismique qui pourrait en dire long sur le projet du PSG ». Les Parisiens apprécieront, même si l’attaque la plus virulente a été signée par un journaliste du Guardian.

« Le PSG ne pratique pas le football de Tuchel. Ce n’était même pas du football d’ailleurs ». Comme titre, ça annonce la couleur. « Laisser trois attaquants vivoter devant et réaliser occasionnellement des coups peut être suffisant en Ligue 1. Mais pas quand il s’agit du niveau élite. Comment le PSG a-t-il fait pour ne pas avoir appris la leçon ? (...) Chaque saison, la question semble devenir plus fondamentale : qu’est-ce que le PSG ? Un projet de vanité pour Neymar ? Un stratagème de marketing Nike étrangement mal placé ? Une laverie pour la réputation internationale du Qatar ? Ils ne sont certainement pas un club de football au sens traditionnel du terme. Et s’ils sont supposés être un agent du soft power qatari, ils doivent vraiment commencer à insister sur l’aspect puissance de cette phrase plutôt que sur le soft ». L’automne n’a pas encore commencé que le PSG est déjà rhabillé pour l’hiver.