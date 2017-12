Le verdict est tombé et Xabi Alonso, qui procédait au tirage au sort, a eu la main lourde avec le Paris SG. L’actuel leader de Ligue 1, qualifié en ayant terminé premier de sa poule devant le Bayern Munich, hérite du Real Madrid, double champion d’Europe en titre, en 8e de finale de Ligue des Champions. Un des pires tirages possibles pour les Rouge-et-Bleu. Et pourtant, Maxwell, coordinateur technique parisien, s’est montré raisonnablement optimiste au micro de beIN Sports.

« Ce seront deux grands matches. On est conscient de la difficulté. C’est un bon tirage, ce sont deux beaux matches à jouer. Avec le retour à la maison, on a un avantage dans ce double rendez-vous. C’est un beau défi pour le club. Je crois qu’on est prêt », a-t-il lancé avant de poursuivre. « On a joué contre eux il n’y a pas longtemps, en phase de poules, on a de belles histoires avec le Real Madrid au Parc des Princes. Les joueurs sont prêts à tout donner pour se qualifier. C’est une belle opportunité de démontrer, pour tout le club, que nous sommes prêts à aller plus loin en Ligue des Champions », a lâché l’ancien latéral gauche.

Madrid, de bons souvenirs pour le PSG

Si le respect est total, tout comme l’humilité, le Brésilien ne semble cependant pas avoir peur outre-mesure. « Ce sont deux grosses équipes, il y a des joueurs extraordinaires des deux côtés. On a hâte de jouer ce match-là », a-t-il confié, repris par Unai Emery, toujours au micro de beIN Sports. « C’est un très beau tirage. Nous sommes au niveau pour jouer contre le Real Madrid. Si tu veux faire quelque chose d’important, tu dois jouer contre des grosses équipes. Ce tirage est le bienvenu pour nous. (...) Nous pouvons écrire une belle histoire, c’est une grande opportunité. L’équipe est très bien. Nous allons travailler d’ici le match, pour nous préparer parfaitement », a expliqué le technicien parisien.

L’Ibère a ensuite donné la recette pour réussir une performance face aux champions d’Espagne. « Pour battre Madrid, il faudra de la personnalité, de l’organisation tactique et le talent. Il y en a beaucoup côté Real Madrid. Dans notre équipe, nous avons aussi beaucoup de talent. Ces deux matches focaliseront l’attention du monde entier. Ce sera une belle fête pour les supporters et le monde du football. Je suis sûr que l’équipe sera prête pour ce choc », a-t-il conclu. Le Paris SG sait que, pour continuer à rêver plus grand, il ne pourra pas passer à côté de ce sommet.